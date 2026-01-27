PS cede e social-democrata Francisco Brito vai liderar Anafre

Será o social-democrata Francisco Brito a liderar a presidência da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). A notícia foi avançada pelo jornal Público e o DN confirmou o processo que levou a uma mudança do processo eletivo nos últimos dias.Francisco Brito irá suceder a Jorge Veloso, eleito em Março de 2022 enquanto presidente da União de Freguesias de São Martinho e Ribeira de Frades, em Coimbra. Brito é arquitecto e conquistou a Junta do Centro Histórico de Évora há quatro anos à CDU.Há uma semana, tal como o DN noticiou (ver mais aqui) havia a possibilidade de Ricardo Marques ser o presidente. O Partido Socialista teve 128 vitórias em municípios, pouco mais de 1200 vitórias em freguesias pelo país (1137 a concorrer a solo) e, mesmo perdendo o lugar de partido mais representado autarquicamente para o PSD, o PS dizia ter uma negociação avançada com o PCP para que, com certos votos favoráveis, pudesse liderar a Anafre. Ainda assim, os comunistas negam essa possibilidade. "Nunca abrimos essa possibilidade, sempre defendemos que tudo apontava para o que tem sido a prática na ANAFRE. Não apenas PS e PSD, mas também a CDU procuraram um entendimento. O que é prática é uma lista de consenso", disse Eugénio Pisco ao Diário de Notícias, comunista que pertence ao grupo de trabalho para as autarquias locais. O partido manterá um vice-presidente, no caso Jorge Amador, líder da freguesia de Serra d’ el rei, em Peniche. Recorde-se que a CDU alcançou 97 freguesias no país, continuando a ter impacto nesse mesmo sentido.Para o congresso deste fim de semana, em Portimão, o PSD sensibilizou o PS de que ganhara nas urnas a eleição autárquica e que, nesse sentido, se comprometeria a ter elementos socialistas e comunistas nas listas, de modo a uma só lista ir a concurso. Os partidos chegam a um entendimento e, sabe o DN, o PS não quis prejudicar a estabilidade do próprio órgão, privilegiou o fair-play democrático após perder a ANMP nas urnas e cede uma liderança de freguesias que poderia ser encaminhada na votação a Congresso. O PSD também conquistou o maior número de autarquias em 12 de outubro, estando agora o presidente da Câmara de Pombal, Pedro Pimpão, eleito pelo PSD, a presidir à Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). Nas Comissões de Desenvolvimento Regional, o PS tem a maioria.Ricardo Marques ficará, segundo fontes recolhidas, com uma das vice-presidências da Anafre, mas o presidente da freguesia de Benfica ainda não confirmou essa informação ao DN. O socialista conseguiu a maior vitória em Lisboa para o partido e é um dos rostos do PS que mais pede independência decisora para as freguesias..OE2026: Anafre considera que este é o pior orçamento dos últimos cinco anos.Autarquias. Acordo de PS e PCP deverá conduzir Ricardo Marques à liderança da Anafre