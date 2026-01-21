Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ricardo Marques é presidente da Junta de Freguesia de Benfica, uma das mais populosas de LisboaD.R.
Política

Autarquias. Acordo de PS e PCP deverá conduzir Ricardo Marques à liderança da Anafre

Presidente da junta de Benfica terá apoios comunistas que, como delegados, poderão permitir nomeação para liderar a Associação Nacional de Freguesias, apesar de PSD liderar em número
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Ricardo Marques, presidente da Junta de freguesia de Benfica, está encaminhado a liderar a Associação Nacional de Freguesias (Anafre), uma associação que representa as mais de 3091 juntas de freguesia de Portugal.

O Partido Socialista teve 128 vitórias em municípios, pouco mais de 1200 vitórias em freguesias pelo país (1137 a concorrer a solo) e, mesmo perdendo o lugar de partido mais representado autarquicamente para o PSD, poderá manter a liderança da Anafre.

Apesar de os sociais-democratas, em coligações com IL, CDS-PP ou outros partidos em casos mais recônditos, terem superado as 1350 freguesias conquistadas, os votos do PCP serão determinantes. Como CDU, alcançou 97 freguesias no país.

Assim pôde o DN saber, graças a uma negociação entre PC e PCP que, em certos casos, poderá permitir votos favoráveis dos comunistas no congresso da associação, marcado para Portimão, entre 30 de janeiro e 1 de fevereiro. O desempenho do socialista em Benfica, alcançando a maior vitória do PS em outubro nas freguesias de Lisboa, é elogiado e, nesse sentido, certos votos do PCP poderão encaminhar a continuidade de um socialista ao leme.

O autarca de Benfica poderá suceder no cargo ao também socialista Jorge Veloso, eleito em março de 2022, enquanto presidente da União de Freguesias de São Martinho e Ribeira de Frades, em Coimbra. Recorde-se que Luís Montenegro, ao ganhar as Autárquicas, vincou que o PSD poderia recuperar o comando da Anafre, descartando, portanto, que ainda existisse um processo eletivo para o caso.

O PS já defendeu em Lisboa a ideia de as freguesias se poderem unir para criar projetos que transcendam apenas um território e a luta do partido é recorrer a fundos comunitários para poder aplicar de forma descentralizada. O caminho pela coesão territorial é amplamente definido por José Luís Carneiro e já era caminho traçado por António Costa. As próprias Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), maioritariamente lideradas por socialistas nesta fase, também concordam com essa mesma descentralização.

Nas redes sociais, o autarca de Benfica relativiza quem possa vir a liderar a associação, mas vinca a importância da descentralização. "Têm sido dois anos de muito trabalho, lado a lado com dezenas de presidentes de junta de freguesia de todo o país, para construir um projeto sólido e mobilizador para a Associação Nacional de Freguesias, que reforce a sua capacitação e aumente de forma efetiva a sua capacidade interventiva e de apoio aos seus associados. O essencial não é quem lidera este processo de transformação, mas sim a construção de uma plataforma de entendimento alargada entre todos os partidos políticos e grupos de cidadãos, capaz de consubstanciar as mudanças estruturais de que as freguesias necessitam e que o país exige", explanou, reconhecendo encontrar-se "a trabalhar com centenas de autarcas de freguesia, de todos os quadrantes políticos, unidos pela justiça territorial para as mais de 3 mil freguesias espalhadas pelos sete cantos do nosso país."

A Anafre, como se sabe, tem sido crítica dos orçamentos elaborados pela gestão central de Luís Montenegro. O Partido Socialista, no Orçamento do Estado, procurou maior atribuição para as freguesias, numa proposta com impacto a rondar os seis milhões de euros, que foi recusada pelo Executivo e pelo Chega.

Benfica
Ricardo Marques
CDU
Socialistas
Freguesias
ANAFRE
Autárquicas 2025

