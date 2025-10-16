PS Braga reconhece vitória de João Rodrigues nas eleições

O PS de Braga reconheceu esta quinta-feira, dia 16 de outubro, a derrota nas eleições autárquicas de domingo.“Terminada a homologação dos resultados da eleição autárquica da Câmara Municipal de Braga em sede de Apuramento-Geral de Resultados, confirmam-se os resultados provisórios e a vitória da coligação [PSD/CDS-PP/PPM] Juntos por Braga [liderada por João Rodrigues]. O PS/Braga reconhece o resultado eleitoral em estrito e absoluto respeito pela democracia e pela vontade expressa nas urnas”, escreve hoje a concelhia socialista após ter pedido, na terça-feira, dia 14, o apuramento desses resultados. Agora, desfaz qualquer dúvida e não avançará para um pedido de recontagem. Esta foi uma decisão, sabe o DN, entre candidato e concelhia de Braga, sem influência direta do PS, que dá, porém, liberdade às federações para casos destes em que as margens são muito curtas.O PS/Braga “reafirma o seu compromisso com os bracarenses e garante que estará presente em todos os órgãos autárquicos para os quais foi eleito”, continuando a defender as ideias e propostas apresentadas no seu programa eleitoral”. Recorde-se que o ex-Secretário de Estado das Comunidades teve menos 0,26% pontos percentuais, ficando a 276 votos de João Rodrigues, ex-vereador de Ricardo Rio e agora eleito presidente.As coligações lideradas pelo PSD e pelo PS elegeram três vereadores, o mesmo número de vereadores conseguido pelo movimento independente Amar e Servir Braga, liderado por Ricardo Silva, que nos últimos 12 anos foi presidente da Junta de Freguesia de São Victor, a maior do concelho de Braga. A negociação, disse ao DN, deverá passar por medida a medida, até porque Rui Rocha, da IL, e Filipe Aguiar, do Chega, têm um vereador cada. Como tal, mesmo com apoios à direita, João Rodrigues teria de negociar sempre com Braga ou Ricardo Silva para aprovação de orçamentos.À margem desta situação, chegaram ao DN reivindicações de transparência por parte de eleitores em Braga, que afirmam que na freguesia de São Victor não se afixaram modelos dos três boletins de voto, que estabelecessem as devidas diferenças entre votos para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia..PS Braga pede apuramento \nde resultados eleitorais. João Rodrigues diz-se tranquilo.Braga. Rui Rocha, ex-líder da IL, rejeita acordos e será vereador da oposição