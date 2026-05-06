Governo avança com proposta de lei para agilizar retorno a países de origem em caso de imigração ilegal.
Governo avança com proposta de lei para agilizar retorno a países de origem em caso de imigração ilegal.Foto: Leonardo Negrão
Política

Proposta do Governo para lei do retorno de imigrantes enfrenta críticas por risco de inconstitucionalidade

O Parlamento vai discutir uma iniciativa do Governo que estabelece quem regressa aos países de origem. O Governo diz que será encerrado “o pacote de medidas legislativas para regular a imigração”.
Vítor Moita Cordeiro
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