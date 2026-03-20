António José Seguro, Presidente da República
António José Seguro, Presidente da RepúblicaJOSÉ SENA GOULÃO/LUSA
Política

Presidente da República convoca Conselho Superior de Defesa Nacional para a próxima terça-feira

António José Seguro não divulgou informação sobre o que motivou a convocação do órgão que aconselha o Presidente em assuntos de Defesa como missões no exterior.
Susete Henriques
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O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, António José Seguro, "convocou o Conselho Superior de Defesa Nacional para terça-feira, 31 de março, pelas 16h00, no Palácio de Belém".

A informação consta de uma nota publicada esta sexta-feira (20) no site da Presidência da República, sem, no entanto, referir o motivou pelo qual Seguro decidiu convocar esta reunião, a primeira desde que tomou posse como Chefe de Estado, a 9 de março.

Refira-se que o Conselho Superior de Defesa Nacional é um órgão colegial específico de consulta do Presidente da República para os assuntos relativos à defesa nacional, incluindo as missões de soldados portugueses no exterior, e à organização, funcionamento e disciplina das Forças Armadas.

É composto por vários membros do Governo, nomeadamente o primeiro-ministro, Luís Montenegro, os Representantes da República para as regiões autónomas, bem como os presidentes dos Governos regionais da Madeira e Açores, além das chefias militares.

São membros do Conselho Superior de Defesa Nacional, o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e os chefes do Estado-Maior do Exército, da Armada e da Força Aérea. O presidente da comissão parlamentar de Defesa Nacional, Pedro Pessanha, também integra este órgão de consulta do chefe de Estado.

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