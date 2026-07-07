Presidente da Câmara de Cascais desafia deputados da AD a fazer uma reforma do poder local

O presidente da Câmara Municipal de Cascais defendeu nas Jornadas Parlamentares da Aliança Democrática uma reforma do poder local.Na sua intervenção, Nuno Piteira Lopes frisou que a revisão da Lei das Finanças Locais não deve esgotar a agenda reformista e apelou também à revisão da lei das autarquias e estatuto dos eleitos.De acordo com um comunicado da autarquia, entre as alterações propostas, o líder da autarquia de Cascais defendeu a criação de uma lista única para a assembleia municipal, da qual passaria a resultar a composição do executivo camarário após as eleições, frisando que é tempo de modernizar os instrumentos jurídicos que regulam o funcionamento das autarquias.Segundo a mesma nota, Piteira Lopes reiterou a necessidade de aprofundar a descentralização de competências para os municípios, sustentando que "o Estado mais próximo é o Estado que mais serve as pessoas" e que a reforma do Estado deve passar por um reforço efetivo do poder local. .Carlos Moedas diz que autarcas não são “uns empregados do Governo” e pede "descentralização" de poderes