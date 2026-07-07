Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara de Cascais.
Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara de Cascais.Foto: Paulo Spranger
Política

Presidente da Câmara de Cascais desafia deputados da AD a fazer uma reforma do poder local

Nuno Piteira Lopes lançou proposta nas jornadas parlamentares da AD. Defende que a lei das autarquias e o estatuto dos eleitos devem ser revistos.
Carlos Ferro
Publicado a
Atualizado a

O presidente da Câmara Municipal de Cascais defendeu nas Jornadas Parlamentares da Aliança Democrática uma reforma do poder local.

Na sua intervenção, Nuno Piteira Lopes frisou que a revisão da Lei das Finanças Locais não deve esgotar a agenda reformista e apelou também à revisão da lei das autarquias e estatuto dos eleitos.

De acordo com um comunicado da autarquia, entre as alterações propostas, o líder da autarquia de Cascais defendeu a criação de uma lista única para a assembleia municipal, da qual passaria a resultar a composição do executivo camarário após as eleições, frisando que é tempo de modernizar os instrumentos jurídicos que regulam o funcionamento das autarquias.

Segundo a mesma nota, Piteira Lopes reiterou a necessidade de aprofundar a descentralização de competências para os municípios, sustentando que "o Estado mais próximo é o Estado que mais serve as pessoas" e que a reforma do Estado deve passar por um reforço efetivo do poder local.

Nuno Piteira Lopes, presidente da Câmara de Cascais.
Carlos Moedas diz que autarcas não são “uns empregados do Governo” e pede "descentralização" de poderes
Cascais
poder local
Jornadas Parlamentares da AD
Diário de Notícias
www.dn.pt