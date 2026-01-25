André Ventura nas Caldas da Rainha
Presidenciais: "Sinto-me numa campanha comigo próprio", lamentou André Ventura nas Caldas da Rainha

Líder do Chega deslocou-se à cidade onde o rival reside e repetiu a acusação de que António José Seguro tem medo dos debates "porque não tem nada para dizer".
O candidato presidencial André Ventura foi neste domingo às Caldas da Rainha, onde reside António José Seguro, seu adversário na segunda volta, para repetir críticas ao antigo secretário-geral do PS, que o líder do Chega acusa de ter medo de fazer mais do que um debate consigo.

"Sinto-me numa campanha comigo próprio", disse Ventura, durante uma arruada nas Caldas da Rainha, defendendo que "as pessoas querem uma mudança mesmo na terra dele [Seguro]". Antes disso, acusara o adversário de "voltar a desprezar os debates", dos quais disse que o vencedor da primeira volta - e provável futuro Presidente da República, caso se confirmem as sondagens reveladas na sexta-feira passada - tem medo, "por não ter nada para dizer".

"É uma pessoa sem ideias nenhumas, que está nas mãos do sistema de interesses bipartidários. É uma pessoa que não tem nada a acrescentar", acusou o fundador e presidente do Chega, para quem a campanha de Seguro está centrada na ideia de que "o melhor é fazer-se de morto".

Reagindo à concentração de apoios ao rival na segunda volta, tanto entre a esquerda como no centro-direita, Ventura referiu-se à segunda volta como uma luta de "todos contra mim", descrevendo-se como "o único que quer fazer mudanças no sistema".

