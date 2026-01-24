Revista de imprensa. Seguro com 70% dos votos na segunda volta e 40 mil casamentos não religiosos
FOTO: Leonardo Negrão
Sociedade

Revista de imprensa. Seguro com 70% dos votos na segunda volta e 40 mil casamentos não religiosos

Leia aqui os destaques da imprensa deste sábado, 24 de janeiro.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

O Público destaca este sábado, 24 de janeiro, uma sondagem da Católica seundo a qual António José Seguro vence André Ventura com 70% na segunda volta das presidenciais, indo buscar mais de metade dos votos que Cotrim Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes obtiveram na primeira volta e podendo igualar o recorde de Mário Soares.

O Jornal de Notícias diz que só um em cada cinco casamentos se faz na Igreja Católica. Dos 51 mil realizados em 2024, quase 12 mil foram católicos e mais de 39 mil exclusivamente pelo civil, concretiza.

O Correio da Manhã volta a destacar o caso do desaparecimento de uma mulher na zona da Lourinhã, filha da atriz Delfina Cruz. Diz que o ex-namorado a ameaçou de morte.

No Expresso lê-se que a queixa do primeiro-ministro contra uma página de sátira política foi rapidamente desvalorizada por comediantes e especialistas, que avisam que uma figura pública “tem que ter mais tolerância à crítica e à caricatura”.

Este jornal diz ainda que alguns constitucionalistas colocam em causa a legalidade do tráfego informal de decretos entre Belém e Governo.

O Observador fala da misteriosa morte do banqueiro Pedro Ferraz Reis num hotel de luxo em Moçambique. "Foi homicídio ou suicídio? É normal as autoridades apresentarem conclusões tão rapidamente? Como se passou tudo? Há muitas questões na morte do português. Mas não para quem encontrou o corpo", escreve.

revista de imprensa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt