Revista de imprensa. Seguro com 70% dos votos na segunda volta e 40 mil casamentos não religiosos

O Público destaca este sábado, 24 de janeiro, uma sondagem da Católica seundo a qual António José Seguro vence André Ventura com 70% na segunda volta das presidenciais, indo buscar mais de metade dos votos que Cotrim Figueiredo, Gouveia e Melo e Marques Mendes obtiveram na primeira volta e podendo igualar o recorde de Mário Soares.O Jornal de Notícias diz que só um em cada cinco casamentos se faz na Igreja Católica. Dos 51 mil realizados em 2024, quase 12 mil foram católicos e mais de 39 mil exclusivamente pelo civil, concretiza.O Correio da Manhã volta a destacar o caso do desaparecimento de uma mulher na zona da Lourinhã, filha da atriz Delfina Cruz. Diz que o ex-namorado a ameaçou de morte. No Expresso lê-se que a queixa do primeiro-ministro contra uma página de sátira política foi rapidamente desvalorizada por comediantes e especialistas, que avisam que uma figura pública “tem que ter mais tolerância à crítica e à caricatura”.Este jornal diz ainda que alguns constitucionalistas colocam em causa a legalidade do tráfego informal de decretos entre Belém e Governo.O Observador fala da misteriosa morte do banqueiro Pedro Ferraz Reis num hotel de luxo em Moçambique. "Foi homicídio ou suicídio? É normal as autoridades apresentarem conclusões tão rapidamente? Como se passou tudo? Há muitas questões na morte do português. Mas não para quem encontrou o corpo", escreve.