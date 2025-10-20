Presidenciais: PAN reúne Comissão Política esta terça-feira, CDS-PP fala sobre Paulo Portas na quarta-feira

As Presidenciais entram no centro da agenda política. Ao que o DN pôde apurar, o PAN reúne esta terça-feira a Comissão Política para debater a questão presidencial, mas também o resultado autárquico. Ao DN, Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, garantiu que o partido se iria posicionar e que não desistira “de um nome que represente a sua ideologia”, criticando quem se adiantou, uma farpa direta a Bloco de Esquerda e PS: “Estivemos coligados com alguns destes partidos nas Autárquicas, mas a escolha não partiu de qualquer diálogo e auscultação com o PAN.”O CDS-PP reúne a Comissão Executiva e Política na quarta-feira na sua sede nacional. Nuno Melo, presidente do CDS-PP, mas também Ministro da Defesa, esteve no estrangeiro e o debate, por isso, demorou a fazer-se. Também os resultados autárquicos e a manutenção de seis municípios para os centristas serão tema, ainda que as Presidenciais dominem. Paulo Portas é o preferido, mas não dá intenções de avançar e o partido quer distanciar-se do PSD na eleição. A indecisão tem levado a que outros militantes não avancem. Porém, com Rui Moreira como mandatário de Marques Mendes, vários militantes podem declarar apoio ao social-democrata. O ex-presidente da Câmara Municipal do Porto agrada aos centristas e, sem candidatura própria, poderia ocupar um espaço de preferência que Gouveia e Melo perdeu.Esta terça-feira, haverá a apresentação em Lisboa do livro "António José Seguro – Um de Nós – Sonhar Portugal, Fazer Acontecer”, um retrato biográfico, edição da Casa das Letras, escrito por Rui Gomes, licenciado em Comunicação Social, produtor e professor no ensino superior de Jornalismo e Comunicação Política e membro do gabinete do ministro-adjunto e de Estado, Jorge Coelho, no XIII Governo Constitucional. Depois do anúncio do PS de apoiar Seguro, será também oportunidade para o candidato presidencial falar da decisão do partido, que, como o DN adiantara, não tinha objeções por parte das Federações socialistas..Presidenciais: CDS-PP prioriza Paulo Portas para se distanciar do PSD.Assembleia do Livre propõe agendamento de debate sobre Presidenciais até final de outubro