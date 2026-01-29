No debate quinzenal, Luís Montenegro repetiu que não se posicionaria quanto à segunda volta.
Presidenciais. Ministros guardam sentido de voto e blindam Luís Montenegro

Núcleo duro do Executivo tem vasta experiência política e compreende o relevo de não se posicionar na segunda volta. É maioritária a preferência por Seguro, mas revelá-la daria trunfos a Ventura.
Frederico Bártolo
