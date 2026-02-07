Presidenciais: CNE faz apelo à participação apesar da previsão de mau tempo

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) apelou este sábado, 7 de fevereiro, à participação nas presidenciais de domingo, apesar das previsões de mau tempo, e pediu que sejam dadas as “melhores condições” para os cidadãos exercerem o seu direito ao voto.A CNE, segundo um comunicado, “tem cooperado com todas as entidades” para que “sejam criadas as melhores condições para garantir um exercício de um direito que é fundamental”, apesar “de circunstâncias adversas em alguns locais”.Por isso, a comissão recomenda que se organizem “transportes públicos especiais, na medida do possível, para eleitores que se encontrem em zonas onde a mobilidade possa vir a ser afetada”, seguindo as regras da organização das eleições.Até cerca das 17:00, foi adiada a votação em 16 freguesias e três assembleias de voto, segundo a CNE, que não as identifica.Devido ao mau tempo, pelo menos três municípios – Golegã, Arruda dos Vinhos e Alcácer do Sal – anunciaram o adiamento das eleições de domingo para 15 de fevereiro.O total de mesas com votação adiada corresponde a 31.862 de eleitores inscritos, parte dos quais já votaram antecipadamente, lê-se ainda no comunicado.Mais de 11 milhões de eleitores são chamados domingo a votar na segunda volta das presidenciais para eleger o sucessor de Marcelo Rebelo de Sousa, numas eleições realizadas com previsão de mau tempo, chuva e vento.Disputam a segunda volta António José Seguro e André Ventura, três semanas depois do primeiro sufrágio em que foram os dois mais votados, em 18 de janeiro. .Dia de eleições "mais pacífico" em relação ao vento mas com chuva. Próxima semana com mais precipitação.Militares deslocados nas zonas afetadas pelo mau tempo desconhecem se podem ir votar para as Presidenciais