PM anuncia prolongamento da situação de calamidade até dia 15 e medidas excecionais para reconstrução

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira (5 de fevereiro) o prolongamento do estado de calamidade em Portugal até ao dia 15 de fevereiro. Após a reunião do Conselho de Ministros, o chefe do Governo justificou a decisão com a previsão de continuidade do mau tempo: “Sabemos que ainda teremos uma situação difícil que vai prolongar as condições que justificaram esta situação de calamidade”.Para enfrentar as consequências das cheias e na destruição, o Governo aprovou um pacote de medidas inédito. Entre elas, conta-se um regime excecional que dispensa a fiscalização prévia do Estado em obras de recuperação urgente. “Para tempos excecionais, o Governo aposta em medidas excecionais”, afirmou o PM, garantindo:“Não vamos descansar enquanto não superarmos todas estas adversidades”.No terreno, disse Montenegro, a ASAE irá fiscalizar eventuais crimes de “especulação {de preços] ou açambarcamento” de materiais de construção. Paralelamente, o IEFP atuará no recrutamento de trabalhadores, recorrendo inclusive ao canal de “imigração laboral regulada” para suprir a falta de mão de obra nas zonas afetadas.O chefe do Governo afirmou que os apoios diretos até 10 mil euros já estão acessíveis através do portal oficial e assegurou que as verbas chegarão às famílias “o mais tardar na segunda-feira”. Segundo o PM, estes “apoios estão a avançar com uma rapidez sem precedentes”.Eleições no domingoApesar do cenário de catástrofe e de vários concelhos o terem feito, Luís Montenegro afastou o adiamento geral das eleições presidenciais. Embora a lei preveja exceções pontuais para freguesias ou municípios, o PM defendeu que, “na esmagadora maioria do país, haverá condições” para a votação.Num apelo à participação, Montenegro pediu aos portugueses “espírito de disponibilidade e sacrifício”, sublinhando que escolher o Presidente da República é “uma tarefa, uma honra, um dever e um direito” que não deve ser delegado em terceiros.