O retrato da força do vento.Foto: Paulo Spranger
Sociedade

Mais de uma semana após a tempestade, falta luz, água e esperança ao interior de Leiria

O DN percorreu diversas localidades do interior de Leiria, onde os moradores continuam a sentir-se “esquecidos”. Se falta energia elétrica, sinal de telefone e água, sobra solidariedade. Doações e voluntários chegam de todos os lados, mas reconstrução ainda é longa.
Publicado a
Mau Tempo
Leiria
depressão Kristin
