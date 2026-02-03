“Nós temos cheias, mas aqueles desgraçados de Leiria nem telhado têm para dormir”
FOTOS: Gerardo Santos
Sociedade

“Nós temos cheias, mas aqueles desgraçados de Leiria nem telhado têm para dormir”

Em Alcácer do Sal, a população assiste mais curiosa do que preocupada à subida das águas da zona ribeirinha. Cenário é de tranquilidade e prontidão.
Margarida Vaqueiro Lopes
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
cheias
Mau Tempo
Alcácer do Sal
depressão Kristin

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt