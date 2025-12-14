PAN. Carolina Pia tem candidatura a porta-voz aprovada, mas não vai comparecer no Congresso

O Congresso de dia 20 de dezembro do PAN terá duas listas a concurso. Carolina Pia reuniu requisitos e será alternativa a Inês de Sousa Real, embora sem representação de delegados. A licenciada em Direito vai a votos, mas garante a posição que já expressara ao DN. A sua lista, de 40 pessoas, não marcará presença no congresso em Coimbra. "Não vamos estar num congresso que viola os estatutos do próprio partido", aponta, queixando-se que a "candidatura está aceite depois de uma sequência de irregularidades". "Houve uma tentativa de invalidar a candidatura, demoraram-se a dar informações quanto às quotas e a validar nomes de pessoas que já tinham pago as anuidades. Possivelmente, perceberam agora que era preferível haver uma lista de oposição para depois Inês Sousa Real poder dizer que venceu com grande maioria", critica, duramente, Carolina Pia, da distrital de Viseu, que é hoje considerada inativa, depois da demissão da jovem, em desacordo com Sousa Real.Ao DN, Inês de Sousa Real mencionou, na semana passada, que "compete às Comissões Políticas, e não às Assembleias, a organização da eleição de representantes ao Congresso Nacional." Ainda assim, relembrou que “nas regiões onde existe comissão política concelhia esses filiados vão estar representados”. O exemplo de Famalicão é, portanto, um contrassenso para Pia. "Estas interpretações jurídicas não se ajustam à realidade. Isso é uma violação de estatutos, porque é uma exceção que não fez para outras concelhias", critica.A candidatura de Pia "está apresentada" porque acredita que "terá de haver outro congresso". Desde 18 de novembro que o Tribunal Constitucional tem reivindicações em mãos. Até aqui, estão feitos três pedidos de impugnação. A uma semana do evento, dificilmente se crê que este possa ser anulado. No entanto, os resultados, à posteriori, podem ser, naturalmente, contrariados. Essa é a única esperança da oposição de Inês de Sousa Real.A atual porta-voz terá a reeleição confirmada. Só a lista encabeçada pela atual líder apresentou delegados, acumulando um total de 54, em Lisboa, e 39, no Porto, entre efetivos e suplentes. Sendo Lisboa e Porto os dois principais círculos eleitorais do partido, seria sempre previsível que Sousa Real permanecesse no posto máximo do PAN, que ocupa desde 2021, já que há distritos que estão sem representação direta ou indireta, o que capitaliza, ainda mais a importância dos grandes centros urbanos..Carolina Pia anuncia candidatura à liderança do PAN.PAN. Inês de Sousa Real tem caminho aberto à reeleição