Socialista Vítor Ferreira lidera autarquia desde 2024, mas Suzana Garcia (PSD) e Rui Paulo Sousa (Chega) têm maior número de vereadores.
Socialista Vítor Ferreira lidera autarquia desde 2024, mas Suzana Garcia (PSD) e Rui Paulo Sousa (Chega) têm maior número de vereadores.Montagem DN
Política

Oposição da Amadora vê autarca do PS fragilizado por ser arguido na Operação Imergente

PSD e Chega, que têm maioria dos vereadores, dizem que envolvimento de Vítor Ferreira afeta credibilidade da autarquia. E que, apesar da presunção de inocência, lhe cabe avaliar se poderá continuar.
Leonardo Ralha
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