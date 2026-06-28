Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes saíram do último congresso, no Porto, como co-porta-vozes. Tavares vai agora abdicar do cargo.
Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes saíram do último congresso, no Porto, como co-porta-vozes. Tavares vai agora abdicar do cargo.Stopmotion/Livre
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Oposições internas acusam liderança bicéfala do Livre de não cumprir estatutos

Na eleição para o Grupo de Contacto, Patrícia Robalo, da lista S, e Tiago Mota, que encabeça a lista V, centram atenções na democracia interna e pedem a utilização de porta-vozes rotativos.
Frederico Bártolo
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