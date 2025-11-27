Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos.
José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos.Foto: Leonardo Negrão
Política

Carneiro recorda António Costa e critica Chega reforçando que foi o PS que evitou crise governativa

No último dia de votações do Orçamento do Estado, secretário-geral do PS valorizou parceiros de esquerda para combater "austeridade de direita." "Orçamento não corresponde à nossa visão", diz.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

José Luís Carneiro criticou o Chega no discurso de encerramento do Orçamento do Estado, lamentando que tenha sido o Partido Socialista a ter de garantir a estabilidade governativa. "Não fosse o sentido de responsabilidade do Partido Socialista, Portugal estaria novamente mergulhado numa crise política com consequências imprevisíveis. Honramos a nossa palavra e confiança que os portugueses depositam em nós. Com esta atitude responsável do PS, o Governo não tem desculpas para não cumprir tudo com que se comprometeu com os portugueses", afirmou o secretário-geral do PS, que avisa que estará "alerta" para que o Governo "cumpra a sua obrigação, manter as contas certas que herdou e concluir o PRR que o Governo do PS conseguiu trazer para o país."

Carneiro lembrou António Costa no discurso. "Quero aqui, a este respeito, evocar os 10 anos que ontem passaram sobre a posse do primeiro Governo de António Costa e saudar todas as forças políticas que, viabilizando esse Governo, demonstraram que havia uma política alternativa à austeridade da direita", vincando depois a crítica ao Orçamento do PSD-CDS-PP: "Não responde à nossa visão de desenvolvimento do país, não corresponde às nossas opções de política económica, é contrário às nossas opções de política social. É um Orçamento vazio de ambição e vazio de conteúdo. Faz cortes e não assegura um Serviço Nacional de Saúde acessível, previsível e seguro, para todos. A verdade é que, em apenas 3 anos, o Governo irá desbaratar totalmente a folga orçamental que herdou. É um orçamento sem credibilidade."

Considerando que o Governo "está manietado", "com um descontrolo total na Saúde", "zero soluções na habitação", Carneiro lamentou que "os partidos que suportam o Governo – PSD, CDS e Chega - rejeitaram as propostas do PS para um aumento estrutural das pensões mais baixas e para a redução do custo dos produtos alimentares."

José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos.
OE 2026: José Luís Carneiro garante que vai "cumprir promessa" de contribuir para a "estabilidade política"
José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos.
José Luís Carneiro: "A ministra da Saúde não tem condições, nem autoridade"
Governo
Chega
António Costa
José Luís Carneiro
Geringonça
Partido Socialista
Orçamento de Estado 2026

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt