Luís Montenegro assegurou que André Ventura “não tem razão para falar” em falhanço nos apoios a empresas e famílias afetadas pelas tempestades.
Luís Montenegro assegurou que André Ventura “não tem razão para falar” em falhanço nos apoios a empresas e famílias afetadas pelas tempestades.Foto: Reinaldo Rodrigues
Política

Montenegro recusa deixar cair pacote laboral e diz que Governo é um corredor de fundo

À esquerda, Saúde e custo de vida dominaram. À direita, validações do CDS e do PSD contrastaram com acusações de falhanço no SIRESP e tempestades do Chega e da IL.
Rui FriasVítor Moita Cordeiro
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