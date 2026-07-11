"Professores não estão à venda", diz José Luís Carneiro

"Os professores não estão à venda", disse aos jornalistas este sábado, 11 de julho, o secretário-geral do Partido Socialista, à margem do Congresso Federativo de Braga. A declaração surge depois de o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, ter anunciado esta manhã que os professores vão receber horas extraordinárias em "reconhecimento pelo esforço" na correção dos exames. .\nProfessores vão receber horas extraordinárias em "reconhecimento pelo esforço" na correção de exames.José Luís Carneiro diz que o primeiro-ministro tem de explicar como é que vai garantir a "fiabilidade" do processo dos exames. "Respostas escritas em folhas consideradas erradas podem estar a receber zero pontos, mesmo quando o aluno respondeu corretamente à pergunta", disse o líder do PS em relação à classificação digital dos exames nacionais. "Isto está uma bagunça. Isto não pode ser", acusou o secretário-geral do PS entre muitas críticas a Luís Montenegro."O primeiro-ministro regressa do futebol e temos as famílias a viver momentos de profunda angústia [o processo dos exames do secundário]. Vemos a responder a uma matéria desta natureza num festival de música mostra tudo sobre a insensibilidade de alguém que, do meu ponto de vista, está a trabalhar para ser um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de Abril até hoje". .PS critica Montenegro e avisa: data das notas dos exames é também dia de avaliação para o primeiro-ministro.Líder do PS crítica ausência de Montenegro para assistir ao Mundial com país em alerta por causa dos incêndios