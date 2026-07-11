José Luís Carneiro, secretário-geral do PS
José Luís Carneiro, secretário-geral do PSFoto: Estela Silva/Lusa
Política

"Professores não estão à venda", diz José Luís Carneiro

Líder do PS acusou o primeiro-ministro de estar ausente nos incêndios e no processo dos exames do secundário e que "está a trabalhar para ser um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de Abril".
Sónia Santos Pereira
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"Os professores não estão à venda", disse aos jornalistas este sábado, 11 de julho, o secretário-geral do Partido Socialista, à margem do Congresso Federativo de Braga. A declaração surge depois de o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, ter anunciado esta manhã que os professores vão receber horas extraordinárias em "reconhecimento pelo esforço" na correção dos exames.

José Luís Carneiro, secretário-geral do PS
Professores vão receber horas extraordinárias em "reconhecimento pelo esforço" na correção de exames

José Luís Carneiro diz que o primeiro-ministro tem de explicar como é que vai garantir a "fiabilidade" do processo dos exames. "Respostas escritas em folhas consideradas erradas podem estar a receber zero pontos, mesmo quando o aluno respondeu corretamente à pergunta", disse o líder do PS em relação à classificação digital dos exames nacionais. "Isto está uma bagunça. Isto não pode ser", acusou o secretário-geral do PS entre muitas críticas a Luís Montenegro.

"O primeiro-ministro regressa do futebol e temos as famílias a viver momentos de profunda angústia [o processo dos exames do secundário]. Vemos a responder a uma matéria desta natureza num festival de música mostra tudo sobre a insensibilidade de alguém que, do meu ponto de vista, está a trabalhar para ser um dos piores primeiros-ministros desde o 25 de Abril até hoje".

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