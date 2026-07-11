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Sebastião Bugalho.Foto: Leonardo Negrão
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Professores vão receber horas extraordinárias em "reconhecimento pelo esforço" na correção de exames

Em conferência de imprensa na sede do PSD, em Lisboa, Sebastião Bugalho anunciou esta decisão do Ministro da Educação.
DN/Lusa
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Os professores que estão a corrigir exames nacionais vão receber horas extraordinárias como “reconhecimento pelo esforço extraordinário”, anunciou este sábado, 11 de julho,o porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho.

Em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, Sebastião Bugalho anunciou esta decisão, que foi tomada pelo ministro da Educação, e cujo formato do pagamento está a ser definido e será anunciado por Fernando Alexandre.

“Em jeito de reconhecimento do esforço de todos os professores que estão neste momento, numa manhã de sábado, a corrigir as provas dos exames nacionais, foi decidido pelo senhor ministro da Educação que o Governo vai pagar horas extraordinárias a todos os professores que estão a corrigir essas provas, em reconhecimento pelo seu esforço extraordinário”, disse.

O processo da correção dos exames nacionais tem estado envolto em polémica e denúncias de falhas do sistema informático e já levou o Governo a mexer no calendário e adiar as datas de afixação das notas e da segunda fase.

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