As consequências que resultaram para o país com o 25 de Abril de 1974 (na foto, um dos momentos captados pelo DN no dia da revolução) foram “mais positivas do que negativas”, dizem 77,6% dos inquiridos.
As consequências que resultaram para o país com o 25 de Abril de 1974 (na foto, um dos momentos captados pelo DN no dia da revolução) foram “mais positivas do que negativas”, dizem 77,6% dos inquiridos.Arquivo DN
Política

Metade dos portugueses estão insatisfeitos com democracia. Corrupção e extremismo são os principais riscos

As consequências que resultaram da revolução do 25 de Abril de 1974 foram “mais positivas do que negativas” para 77,6% dos inquiridos num estudo de opinião que contou com 1600 entrevistas.
Pedro Sequeira
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Educação
Democracia
25 de Abril
Maria Inácia Rezola
Revolução dos Cravos
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt