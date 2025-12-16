Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro e Miranda Sarmento viram o Orçamento do Estado para 2026 ser viabilizado com a abstenção do PS e votos a favor de PSD e CDS.
Luís Montenegro e Miranda Sarmento viram o Orçamento do Estado para 2026 ser viabilizado com a abstenção do PS e votos a favor de PSD e CDS.Leonardo Negrão
Portugueses apontam descida de impostos como prioridade em economia que “não está no bom caminho”

Barómetro da DN/Aximage mostra que a maioria dos inquiridos está pessimista em relação ao crescimento económico do país. Embora acreditem que até possam ter mais dinheiro no bolso daqui por um ano.
Pedro Sequeira
