Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou o incidente
Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou o incidenteFoto: Filipe Amorim / Lusa
Política

Marcelo tem novo 'site' oficial na internet e inicia terça-feira ciclo de "aulas-debate” em escolas

Denominado Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa (www.gabinetemrs.pt), a página do ex-Presidente da República vai dar conta da sua nova atividade, após a promessa de um "deserto eterno" quanto à política.
DN/Lusa
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O anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lançou esta segunda-feira um novo sítio oficial na internet e vai iniciar na terça-feira, 14 de abril, em Águeda, distrito de Aveiro, o "Ciclo de Aulas-Debate” com alunos do básico e secundário.

Segundo uma nota enviada à agência Lusa pelo gabinete do ex-chefe de Estado, o novo sítio da Internet, denominado Gabinete Marcelo Rebelo de Sousa (www.gabinetemrs.pt), vai dar conta das atividades desenvolvidas pelo anterior Presidente da República.

Na mesma nota refere-se que esta semana, mais concretamente na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa “inicia uma das vertentes da sua intervenção na área da educação”, inaugurando o “Ciclo de Aulas–Debate” com alunos do básico e secundário, em duas escolas do concelho de Águeda.

Este ciclo aulas, sessões e debates em escolas básicas e secundárias terão como tema: “Educação, vocação, futuro”.

Na terça-feira, em Águeda, a primeira aula-debate está marcada para as 11h00 na Escola Secundária Adolfo Portela e a segunda para as 14h30 na Escola Marques de Castilho.

Ainda segundo o site oficial de Marcelo Rebelo de Sousa, na próxima semana vai começar o “Ciclo Bibliotecas”, sob o lema “Ler está na moda?”

Uma iniciativa em que os alunos perguntam, Marcelo Rebelo de Sousa responde, durante conversas que se realizam em bibliotecas escolares.

Durante o seu segundo mandato, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou repetidas vezes que quando cessasse funções como chefe de Estado tencionava percorrer as escolas do ensino básico e secundário do país. Prometeu não voltar a falar de política e adiantou que uma das suas prioridades seria a leitura e comentário de livros.

Em 9 de março passado, dia da posse do seu sucessor António José Seguro no cargo de Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa agradeceu aos jornalistas e recusou-se a prestar declarações, afirmando ter entrado no prometido “deserto eterno”.

No fim desse mês, o anterior Preside da República iniciou “uma das vertentes da sua intervenção cultural, na Festa do Livro de Celorico de Basto”.

No âmbito desta festa do livro, que no passado ajudou a fundar, Marcelo Rebelo de Sousa participou numa tertúlia com o tema “Qual o papel da literatura no momento atual?” e numa conversa com os escritores David Machado e Hugo Gonçalves.

À margem desse evento, o ex-chefe de Estado recusou falar de política, conforme o prometera: “Sei que vai ser uma maçada, vai ser um deserto eterno para os meus amigos [jornalistas], que hão de perguntar mil vezes e eu mil vezes direi que não digo nada [sobre política]”, disse.

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