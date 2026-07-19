O ministro da Administração Interna está sob chuva de críticas.
O ministro da Administração Interna está sob chuva de críticas.Reinaldo Rodrigues
Política

MAI sob pressão crescente. Luís Neves mantém o silêncio

De acusações de "trapalhadas" a pedidos de demissão, os últimos três dias encurralaram o MAI entre investigações, decisões na antiga tutela da PJ e suspeitas fiscais na atividade familiar.
Ricardo Simões Ferreira
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