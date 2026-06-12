Luísa Neto é indicada pelo PS para a Provedoria de Justiça
Luísa Neto é indicada pelo PS para a Provedoria de JustiçaReprodução
Política

Luísa Neto falha eleição para o cargo de provedora da Justiça

Obteve 131 votos favoráveis, insuficientes para alcançar a necessária maioria de dois terços.
Sofia Fonseca
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Indicada pelo PS com o apoio do PSD, Luísa Neto falhou esta sexta-feira, 12 de junho, a eleição para provedora de Justiça.

A atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração obteve 131 votos favoráveis, insuficientes para alcançar a necessária maioria de dois terços.

Luísa Neto foi o segundo nome indicado pelo PS, após o candidato inicial, Tiago Antunes, antigo secretário de Estado-Adjunto do Primeiro-Ministro e secretário de Estado dos Assuntos Europeus nos governos de António Costa, ter ficado muito aquém dos dois terços de votos de deputados necessários para a sua eleição.

Este é mais um episódio no longo processo de eleição dos órgãos externos da Assembleia da República, marcado por uma sucessão de recuos e adiamentos e que leva a que a Provedoria de Justiça esteja sem titular há mais de um ano, desde que Maria Lúcia Amaral foi convidada por Luís Montenegro para ser ministra da Administração Interna.

Jurista e académica, Maria Luísa Alves da Silva Neto Teixeira Botelho nasceu em Lisboa, em 1971. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Ciências Jurídico-Políticas, e doutorada em Direito pela Universidade do Porto.

É professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Docente da FDUP desde 1995, tem lecionado nas áreas do Direito Público, Ciência Política, Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Direito Administrativo.

Além da carreira académica, integra estruturas internacionais ligadas à Administração Pública e ao Direito Público. É autora de várias publicações nas áreas do Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Bioética.

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