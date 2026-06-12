Luísa Neto falha eleição para o cargo de provedora da Justiça

Indicada pelo PS com o apoio do PSD, Luísa Neto falhou esta sexta-feira, 12 de junho, a eleição para provedora de Justiça.A atual presidente do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Administração obteve 131 votos favoráveis, insuficientes para alcançar a necessária maioria de dois terços.Luísa Neto foi o segundo nome indicado pelo PS, após o candidato inicial, Tiago Antunes, antigo secretário de Estado-Adjunto do Primeiro-Ministro e secretário de Estado dos Assuntos Europeus nos governos de António Costa, ter ficado muito aquém dos dois terços de votos de deputados necessários para a sua eleição.Este é mais um episódio no longo processo de eleição dos órgãos externos da Assembleia da República, marcado por uma sucessão de recuos e adiamentos e que leva a que a Provedoria de Justiça esteja sem titular há mais de um ano, desde que Maria Lúcia Amaral foi convidada por Luís Montenegro para ser ministra da Administração Interna.Jurista e académica, Maria Luísa Alves da Silva Neto Teixeira Botelho nasceu em Lisboa, em 1971. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na área de Ciências Jurídico-Políticas, e doutorada em Direito pela Universidade do Porto.É professora catedrática da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Docente da FDUP desde 1995, tem lecionado nas áreas do Direito Público, Ciência Política, Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Direito Administrativo.Além da carreira académica, integra estruturas internacionais ligadas à Administração Pública e ao Direito Público. É autora de várias publicações nas áreas do Direito Constitucional, Direitos Fundamentais e Bioética..PS propõe Luísa Neto para Provedora de Justiça