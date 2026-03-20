Livre quer uma resposta "proativa" a catástrofes, alargando a outros fenómenos medidas para incêndios

O Parlamento discute, e vota, esta sexta-feira, 20 de março, um projeto de lei do Livre do Livre que tem como objetivo alargar "o âmbito das medidas de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais para incluir fenómenos naturais extremos". Ao DN, o deputado Jorge Pinto garante que, "se esta proposta do Livre já existisse no início deste ano, as pessoas que foram afetadas pelas tempestades no centro do país já saberiam que há uma série de coisas garantidas e não teriam de esperar por uma resposta reativa por parte do Governo".A proposta do Livre passa por alargar a fenómenos naturais extremos o que já está estabelecido no Decreto-Lei n.º 98-A/2025, de 24 de agosto, que prevê "medidas de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais".De acordo com Jorge Pinto, a missiva do partido passa por criar "um país que tenha a sua ação assente em três grandes eixos: planeamento, preparação e prontidão."Sobre os dois primeiros eixos, que se distinguem pelo prazo de resposta, o parlamentar do Livre fala na possibilidade de ter "mecanismos no terreno prontos para reagir, mas passa por muitas outras coisas, como preparar a limpeza dos terrenos, no caso dos incêndios, preparar as zonas que estão em leito de cheias".Questionado sobre o motivo pelo qual, tendo em conta a sucessão de fenómenos extremos ao longo dos últimos anos, ainda não houve uma resposta alargada, o deputado fala em "múltiplas" hipóteses, a começar pelo facto de alguns partidos não reconhecerem o "impacto concreto das alterações climáticas"."Depois, há, por parte de outros, uma vontade de não investir no imediato, porque estas coisas têm um custo", lembra, admitindo uma preocupação a longo prazo, porque "o custo é sempre maior". Ainda assim, vinca, esta iniciativa "para o país, para as nossas infraestruturas, certamente para os nossos terrenos, para as nossas propriedades e para as nossas vidas, é aquela que é mais barata"..IL quer 'Levantar Portugal' com incentivos fiscais, reformas estruturais e Orçamento Retificativo.Retirada de árvores derrubadas é prioridade do Governo antes de época de fogos