Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Luís Montenegro já esteve na concertação social.
Luís Montenegro já esteve na concertação social.D.R.
Política

Lei laboral. Montenegro recebe quarta-feira a UGT: concertação social é meta para evitar chumbo parlamentar

Primeiro-ministro quer ter intervenção na reunião e haverá alterações de propostas em cima da mesa, já depois de ter deixado cair a simplificação de despedimentos para empresas com mais de 50 pessoas.
Frederico Bártolo
Publicado a
Atualizado a

Luís Montenegro quer chamar a si mesmo a negociação com a UGT. O primeiro-ministro recebe esta quarta-feira, dia 26 de novembro, a central sindical na sua residência oficial.

O plano passa por sensibilizar a importância da UGT no caminho para o acordo na concertação social, sendo incerto se também a ministra do Trabalho e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, estará no encontro com Mário Mourão.

Depois de convocada a greve geral para dia 11 de dezembro, o Governo tem procurado aproximar-se em algumas posições no que toca à alteração da lei laboral, sem abandonar a ideia de que a rigidez deve ser combatida.

A facilitação do despedimento coletivo é uma das grandes traves-mestras para a UGT, porque não vem apenas associado a uma saída facilitada, mas porque, mesmo sendo um despedimento fraudulento assim considerado pelo tribunal, não existe reintegração obrigatória do trabalhador. Como tal, a segurança do vínculo cai para o trabalhador, que passa a saber que as empresas podem até recorrer a outsourcing para colmatar as saídas, o que, na lei atual, só pode acontecer após 12 meses.

O Governo foi sensível à marcação de uma greve geral, o que não se via desde 2013, e na tentativa de convencer a UGT a recuar nessa mesma paralisação, o Executivo desistiu da ideia de poder dar dois extra de férias sem direito a remuneração, beneficiando, antes pelo contrário, o trabalhador que não falte durante o ano a conseguir três dias de férias extra. Repõe a ideia das 40 horas de formação (propunha 20) e pressupõe que duodécimos no Natal e férias dependem de acordo entre trabalhador e empregador.

No entanto, foi no processo de simplificação do despedimento com justa causa, nomeadamente com a inexistência de obrigação de testemunhas, que é feita a grande mudança. Antes, seriam afetadas empresas até 250 trabalhadores, agora só abaixo de 50 poderá ser efetuada a simplificação. É uma resposta clara à reivindicação das centrais quanto à crítica às grandes empresas e despedimentos coletivos, pressupondo recorrer a outsourcing.

Mais recuos significativos viram-se na questão da amamentação: apesar de exigir atestado na dispensa para a lactação, passa a ser necessário o comprovativo apenas após o primeiro ano da criança.

O plano de Luís Montenegro é encontrar entendimentos na concertação social e não depender exclusivamente do Parlamento. Sabe que o PS se posiciona contra as medidas e o Chega expressa dúvidas nas questões familiares como dos trabalhadores por turnos e fins de semana, na amamentação, embora tenha visto algumas das exigências ficarem mais próximo de serem acauteladas. Pelo que o DN sabe, não existem acordos entre partidos e governo quanto à lei laboral, até porque agora é tempo de Orçamento de Estado.

Mário Mourão, líder da UGT, disse há cinco dias que "a UGT, desde o início, não pôs as linhas vermelhas em cima da mesa", que "há matérias muito sensíveis" e que "não vão dar resposta aos problemas que o país tem.” As várias confederações empresariais têm vincado que é preciso serenidade e procurarem-se pontos comuns entre as partes.

Recorde-se que também Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, tem apelado ao governo para procurar algum consenso nestas matérias. Marques Mendes, candidato apoiado pelo PSD e próximo de Montenegro, expressou que acreditava em "acordo" com a UGT.

Luís Montenegro já esteve na concertação social.
Marques Mendes acredita que haverá acordo entre Governo e UGT na lei laboral
Luís Montenegro já esteve na concertação social.
Lei laboral. Governo deixa cair simplificação de despedimentos para empresas com mais de 50 trabalhadores
Luís Montenegro já esteve na concertação social.
Governo e UGT ainda sem acordo na lei laboral
Luís Montenegro
Despedimento coletivo
UGT
Mário Mourão
Greve geral
Alteração da lei laboral

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt