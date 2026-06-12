Juízes do Tribunal Constitucional finalmente eleitos

Depois de meses de negociações e votações fracassadas, o Parlamento conseguiu eleger esta sexta-feira, 12 de junho, os quatro juízes do Tribunal Constitucional indicados pela Assembleia da República. Os quatro nomes resultam de uma lista conjunta acordada entre PSD, Chega e PS, entregue no Parlamento a 29 de maio.O ato leitoral decorreu à porta fechada, na Sala do Senado, e exigia uma maioria de dois terços, isto é, pelo menos 154 votos, para que a eleição tivesse sucesso.Dos 207 votantes, 176 aprovaram a eleição. Houve ainda 19 votos brancos e 12 votos nulos.Foram deste modo eleitos para o Palácio Ratton, por proposta do PSD, Joaquim Pedro Formigal Cardoso da Costa – atual diretor do Centro Jurídico do Estado e que ocupou o cargo de Secretário de Estado para a Modernização Administrativa em 2013, durante o governo de Pedro Passos Coelho – e Maria Paula Bonifácio Ribeiro de Faria.O Chega indicou o antigo juiz desembargador dos tribunais da Relação de Lisboa e do Porto Luís Filipe Brites Lameiras.Por parte do PS, foi eleita Maria Gabriela Abrantes Leal da Cunha Rodrigues, a juíza desembargadora que é a atual chefe de gabinete do presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Numa noutra eleião, Luísa Neto não conseguiu os votos necessários para provedora da Justiça..Luísa Neto falha eleição para o cargo de provedora da Justiça.Três maiores partidos entregam lista única de candidatos ao Tribunal Constitucional