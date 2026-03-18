André Ventura também levou o tema da reforma de Mário Centeno para o debate
André Ventura também levou o tema da reforma de Mário Centeno para o debateGerardo Santos
Política

Juízes do Constitucional. Ventura desafia Montenegro a aproveitar maioria de direita

Líder do Chega entrou no debate quinzenal a apelar a Montenegro para excluir o PS das escolhas de juízes para o TC. E ouviu críticas até da direita: “Só se lembra da maioria para os cargos”.
Rui Frias
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Luís Montenegro
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