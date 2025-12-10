Carneiro acusa Gouveia e Melo de se ter “arvorado como candidato do PS” e faz primeiro apelo em prol de Seguro

José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, considerou esta quarta-feira, 10 de dezembro, inadequado que Henrique Gouveia e Melo se tenha arvorado “como candidato do PS”, enfatizando que o único na corrida presidencial que tem o apoio dos socialistas é António José Seguro.José Luís Carneiro falou nos Passos Perdidos da Assembleia da República na sequência do debate da noite de terça-feira entre Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro, defendendo que “ficou claro” que quem reúne as melhores condições para ser Presidente da República e mostrou ter o perfil para o cargo é o candidato apoiado pelo PS. "Quem mostrou essas qualidades e esse perfil presidencial foi o candidato António José Seguro, candidato do PS", vincou.“Considero mesmo inadequado que um outro candidato presidencial se tenha arvorado como candidato do PS”, disse, criticando Gouveia e Melo.O líder do PS reiterou que o seu partido “só tem um candidato”. "Esse candidato, aprovado pelos órgãos competentes [dos socialistas], é o candidato a quem declaramos apoio, António José Seguro", frisou, apelando a "todos os portugueses, e em particular aos socialistas, para que se mobilizem" em torno do candidato que "representa o centro-esquerda democrático" e os "valores do PS".No debate, Gouveia e Melo disse que representa “outro campo político também, que é o do PS”, classificando depois o seu oponente como representante de “uma fação do PS”.“Nem consegue fazer o pleno do PS. E daí a sua preocupação com esses ataques que me está a fazer”, respondeu o almirante.Carneiro voltou a defender Seguro e, publicamente, fez o primeiro apelo ao voto no socialista. Apesar de ser apoiado pelo partido, o secretário-geral faz uma distinção entre a campanha presidencial e a política interna. Contudo, estando sensibilizado por alguns militantes, deputados e figuras históricas que podem vir a declarar voto noutro candidato, Carneiro pediu união. Sublinhou que os militantes e simpatizantes do PS são livres de tomarem as suas opções políticas, mas apelou a que "socialistas, sociais-democratas" se mobilizem em torno da candidatura do antigo líder do PS.Tal como o DN noticiou, a argumentação do voto útil à esquerda é estratégica por parte do partido para este aproximar de reta final de campanha..Presidenciais 2026. Seguro usa voto útil como arma para fixar socialistas.Gouveia e Melo e Seguro: o duelo de acusações entre o candidato "indigno" e o "líder para a estagnação".Barómetro DN/Aximage. Com Gouveia e Melo em queda, é André Ventura quem lidera intenção de voto presidencial