Jorge Pinto é o escolhido pela Lista A para ser co-porta-voz com Isabel Mendes Lopes.
Jorge Pinto é o escolhido pela Lista A para ser co-porta-voz com Isabel Mendes Lopes.Gerardo Santos
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Jorge Pinto: "Se a esquerda quer voltar ao poder, PS e Livre têm de estar nessa equação”

Deputado será coporta-voz no Livre caso a Lista A mantenha maioria no Congresso deste fim de semana, e afirma a meta de, em 2029, ser o quarto partido mais votado para estar no arco da governação
Frederico Bártolo
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