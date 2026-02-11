Iniciativa Liberal pede adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro

A líder da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, vai pedir o adiamento do debate quinzenal com o primeiro-ministro que está marcado para as 15h00 desta quarta-feira, na Assembleia da República.Ao que o DN apurou, junto de fonte do partido, Mariana Leitão irá defender, numa comunicação aos jornalistas que vai fazer dentro de minutos, que "o lugar do primeiro-ministro deve ser ao lado dos portugueses".O debate quinzenal decorre num dia em que Portugal continua marcado pelos efeitos do mau tempo, e depois de a ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, ter apresentado a demissão no final da tarde desta terça-feira, alegando não ter "condições políticas e pessoais" para o exercício do cargo.Enquanto não avança uma remodelação no Governo, Luís Montenegro assumiu transitoriamente as funções que até agora pertenciam à antiga provedora de Justiça no Ministério da Administração Interna.A manter-se na agenda parlamentar, o debate quinzenal desta quarta-feira ficará marcado pelas críticas de toda a oposição às falhas do Governo na prevenção e na resposta aos efeitos do mau tempo, que já provocou 15 mortes e afetou muitos milhares de pessoas, com 68 concelhos de estado de calamidade até ao próximo domingo. E também pelo regresso de André Ventura à bancada do Chega, terminada a suspensão do mandato de deputado para se candidatar à Presidência da República..Maria Lúcia Amaral demite-se na véspera do debate quinzenal