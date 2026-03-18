Ilha Terceira e Luxemburgo vão receber as comemorações do Dia de Portugal

O Presidente da República, António José Seguro, "escolheu a ilha Terceira, na Região Autónoma dos Açores, como palco das comemorações oficiais do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 2026", refere a nota divulgada esta quarta-feira, 18 de março, no site da Presidência da República.A escolha "assume significado especial por homenagear as autonomias regionais, que este ano assinalam 50 anos desde a sua consagração constitucional"."Ao celebrar esta data nos Açores, o Presidente da República sublinha a importância histórica, política e cultural das regiões autónomas na construção de um Portugal mais coeso, plural e solidário, reforçando simultaneamente os valores da unidade nacional e da coesão territorial", lê-se na nota. É também anunciado que, no dia 12 de junho, António José Seguro irá participar, "na Madeira, numa sessão comemorativa dos 50 anos de autonomia e 40 anos de integração europeia".Mas as comemorações do 10 de Junho "assinalam-se também no Luxemburgo, país que acolhe uma das mais expressivas e dinâmicas comunidades na diáspora". "Esta decisão reforça o reconhecimento do contributo dos portugueses residentes no estrangeiro para o desenvolvimento do país e afirmação de Portugal no mundo", indica a nota da Presidência da República.No seu discurso de tomada de posse, no passado dia 9 de março, na Assembleia da República, António José Seguro já tinha anunciado que pretendia continuar a prática do seu antecessor de assinalar este dia em território nacional e no estrangeiro."Como escreveu Jorge de Sena, Portugal é feito dos que partem e dos que ficam - sentimento que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tão bem interpretou quando, inovando, decidiu realizar as comemorações do Dia de Portugal, em território nacional e na diáspora; prática essa que decidi continuar, por partilharmos a mesma interpretação", disse na altura.No ano passado, as comemorações do 10 de Junho, em território nacional, decorreram no Algarve, em Lagos. Já no estrangeiro foram escolhidos Estugarda e Munique, na Alemanha, para celebrar o Dia de Portugal junto de comunidades emigrantes portuguesas.Com Lusa