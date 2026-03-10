"Se me quiserem chamar um populista de direita porque regulamos a imigração, eu também não me importo nada”, resumiu.
"Se me quiserem chamar um populista de direita porque regulamos a imigração, eu também não me importo nada”, resumiu.Foto: Hugo Delgado / Lusa
Política

Hugo Soares diz que "não se importa" sobre ser visto como "populista de direita" pela regulação da imigração

O dirigente do PSD recordou que hoje, 10 de março, passam dois anos da primeira vitória que levou o partido de volta à liderança do Governo.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O líder parlamentar do PSD defendeu que o Governo está a fazer há dois anos “uma mudança tranquila”, com a “adesão dos portugueses”, e que disse ser “despida de ideologia”, nem de esquerda nem de direita. Hugo Soares falava na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até quarta-feira em Caminha (Viana do Castelo), a que assistiu o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, antigo deputado por este círculo.

O dirigente do PSD recordou que hoje, 10 de março, passam dois anos da primeira vitória que levou o partido de volta à liderança do Governo, considerando que, desde essa altura, se iniciou “uma mudança tranquila” no país em áreas como a saúde, educação, habitação. Numa altura em que se têm sucedido intervenções críticas do antigo primeiro-ministro do PSD Pedro Passos Coelho a pedir mais reformas ao Governo, Hugo Soares defendeu que as mudanças feitas pelo atual executivo “têm a adesão dos portugueses”.

“As mudanças que nós estamos a fazer, muitas delas oferecem resistência, muitas delas encontram, nos do costume, os seus obstáculos, os seus bloqueios até, mas estamos a fazê-las com quem verdadeiramente interessa, estamos a fazê-las com o povo”, defendeu. Por outro lado, o dirigente do PSD considerou que o atual executivo liderado por Luís Montenegro tem feito “uma mudança despida de ideologia”.

“Não é uma mudança nem de esquerda nem de direita. Se me quiserem chamar um perigoso esquerdista porque aumentámos três vezes o complemento solidário para idosos, eu não me importo nada. E se me quiserem chamar um populista de direita porque regulamos a imigração, eu também não me importo nada”, resumiu.

"Se me quiserem chamar um populista de direita porque regulamos a imigração, eu também não me importo nada”, resumiu.
Governo inverte lógica da migração: mais vistos nos consulados, menos pedidos no território
"Se me quiserem chamar um populista de direita porque regulamos a imigração, eu também não me importo nada”, resumiu.
Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal
Governo
Imigração
PSD
Hugo Soares

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt