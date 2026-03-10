Hugo Soares diz que "não se importa" sobre ser visto como "populista de direita" pela regulação da imigração

O líder parlamentar do PSD defendeu que o Governo está a fazer há dois anos “uma mudança tranquila”, com a “adesão dos portugueses”, e que disse ser “despida de ideologia”, nem de esquerda nem de direita. Hugo Soares falava na abertura das jornadas parlamentares do PSD, que decorrem até quarta-feira em Caminha (Viana do Castelo), a que assistiu o ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, antigo deputado por este círculo. O dirigente do PSD recordou que hoje, 10 de março, passam dois anos da primeira vitória que levou o partido de volta à liderança do Governo, considerando que, desde essa altura, se iniciou “uma mudança tranquila” no país em áreas como a saúde, educação, habitação. Numa altura em que se têm sucedido intervenções críticas do antigo primeiro-ministro do PSD Pedro Passos Coelho a pedir mais reformas ao Governo, Hugo Soares defendeu que as mudanças feitas pelo atual executivo “têm a adesão dos portugueses”. “As mudanças que nós estamos a fazer, muitas delas oferecem resistência, muitas delas encontram, nos do costume, os seus obstáculos, os seus bloqueios até, mas estamos a fazê-las com quem verdadeiramente interessa, estamos a fazê-las com o povo”, defendeu. Por outro lado, o dirigente do PSD considerou que o atual executivo liderado por Luís Montenegro tem feito “uma mudança despida de ideologia”. “Não é uma mudança nem de esquerda nem de direita. Se me quiserem chamar um perigoso esquerdista porque aumentámos três vezes o complemento solidário para idosos, eu não me importo nada. E se me quiserem chamar um populista de direita porque regulamos a imigração, eu também não me importo nada”, resumiu..Governo inverte lógica da migração: mais vistos nos consulados, menos pedidos no território.Radiografia de 500 dias na mudança da política migratória em Portugal