Governo vai reconhecer estatuto aos antigos combatentes na Índia portuguesa

O ministro da Defesa anunciou esta quinta-feira, 9 de abril, na Batalha, que vai reconhecer o estatuto de antigo combatente aos presentes na Índia portuguesa ao tempo da anexação, atribuindo-lhes o cartão "que sempre lhes foi negado", “corrigindo uma injustiça”.“Quero anunciar que promoveremos a alteração legislativa necessária para que aos militares antigos combatentes na Índia, ainda vivos, infelizmente muito poucos, seja finalmente atribuído, querendo cada um deles, o cartão de antigo combatente que sempre lhes foi negado”, afirmou Nuno Melo, que falava durante a celebração do Dia do Combatente e 108.º aniversário da Batalha de La Lys.O ministro da Defesa sublinhou que se trata do “primeiro passo para o fim de uma injustiça que persiste desde 1961”.Segundo o governante, os antigos combatentes presentes na Índia Portuguesa ao tempo da anexação pela União Indiana combateram “com grande coragem”, “na maior parte dos casos, foram feitos prisioneiros”.“Alguns morreram. Incompreensivelmente, contudo, não têm direito nem acesso ao estatuto de antigos combatentes. Prestaram-se, em muitos casos, ao sacrifício supremo pela pátria portuguesa. Não foram culpados por um resultado impossível de contrariar, quer pelos ventos da história, quer pela desproporção de forças e de meios com que eram confrontados”, acrescentou.Nuno Melo entende que não é possível “ficar indiferente a tantos atos heroicos”, idêntico ao do “2º tenente Oliveira e Carmo, que sabendo do destino, decidiu trajar de branco para lutar até à morte, junto de marinheiros artilheiros como António Ferreira ou Fernando Jardino", "contra navios e aeronaves da União Indiana”.Sessenta e cinco anos depois, “é tempo de a todos estes militares, na maior parte já falecidos, lhes fazer justiça”, mesmo sendo “poucos os sobrevivos”.Agradecendo a todos, em nome do Estado, a “sua dádiva”, Nuno Melo considerou que, “com este passo” é corrigida “uma injustiça histórica”.Na cerimónia desta quinta-feira, junto ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, distrito de Leiria, participou também o Presidente da República, António José Seguro, que está a realizar a Presidência Aberta na região..Seguro promete atenção aos antigos combatentes e quer que Governo responda às lacunas .Nuno Melo acusa Ventura de ter sido “indigno” com as Forças Armadas.Nuno Melo: “As Forças Armadas estão empenhadas no apoio à população”