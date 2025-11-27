Gouveia e Melo "dispensava o apoio" de Sócrates e diz que há "um universo" que os separa

"O senhor engenheiro José Sócrates vota em quem quiser, eu não tenho nada a ver com isso, é uma opção dele. Não pedi o apoio dele e dispensava o apoio dele nesta fase", afirmou esta quinta-feira, 27 de novembro, Henrique Gouveia e Melo, candidato a Presidente da República. Em Barcelos, o almirante disse estranhar o momento escolhido pelo antigo primeiro-ministro, um dos arguidos no processo Marquês, para anunciar em quem vai votar nas presidenciais do próximo ano. "Estranhei o momento desse apoio, verdadeiramente acho muito estranho esse momento", disse Gouveia e Melo, citado pela Lusa.Gouveia e Melo reforçou a sua posição ao referir que nada o une ao ex-chefe do Governo. "Já disse relativamente a algumas candidaturas que me separava um oceano dessas candidaturas, do engenheiro Sócrates separa-me o universo mesmo", sublinhou. Disse ainda que os seus apoiantes não vão ficar desconfortáveis com o apoio de Sócrates, "porque sabem que esse apoio não era desejado, não foi pedido". "Portanto, não tem nada a ver comigo", concluiu.A reação de Gouveia e Melo surge depois de José Sócrates anunciar o seu sentido de voto nas eleições presidenciais, marcadas para 18 de janeiro, durante uma entrevista à CNN Portugal. O antigo primeiro-ministro justificou o seu voto em Gouveia e Melo ao referir que é preciso "garantir que a extrema-direita não chega ao poder". "Não gosto de votar em militares, mas vou votar nele porque acho que é o que oferece melhores garantias que nunca aceitará a extrema-direita no poder. Acho que essa é a grande nestas presidenciais", disse Sócrates durante a entrevista, realizada na quarta-feira (26).No mesmo dia, confrontado com este apoio durante o debate com Jorge Pinto, o almirante demarcou-se de Sócrates, considerando a "pergunta provocatória e deslocada". "Vota em quem entender", disse, irritado com a questão. .Debate a meio-gás entre Jorge Pinto e Gouveia e Melo teve "utopias", revisão constitucional e José Sócrates.Debates presidenciais 2026: Gouveia e Melo e Catarina Martins divergiram mais na economia."Ato político". Deputada socialista Isabel Moreira explica decisão de apoiar Catarina Martins