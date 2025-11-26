Presidenciais 2026. "Tenho algum cuidado com utopias", diz Gouveia e Melo

Após a irritação de Gouveia e Melo, José Alberto Carvalho esclarece que "se o apoio de Sócrates tivesse sido dado a Jorge Pinto", o candidato seria questionado sobre o assunto.O candidato presidencial diz que "de modo algum" iria desejar o apoio do antigo primeiro-ministro e recorda que quando militou no PS, se opôs internamente à recandidatura de José Sócrates a secretário-geral do partido.O debate termina a mencionar, de forma breve, o plano de paz para a Ucrânia, "uma negociação onde a Europa não foi tida nem achada", segundo Jorge Pinto. O deputado do Livre critica ainda a postura do Estado português, dizendo que "não se ouviu uma palavra" seja de Luís Montenegro, primeiro-ministro, ou de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.