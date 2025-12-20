Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Gouveia e Melo capta maior número de apoios “desalinhados” dos partidos

Não é só o candidato independente que reúne apoios de figuras de outros partidos nestas eleições presidenciais. Marques Mendes e António José Seguro também captaram políticos de outras fações.
O almirante na reserva Henrique Gouveia e Melo é o candidato às eleições presidenciais que capta maior número de apoios “desalinhados” das orientações partidárias, incluindo um ex-líder do PSD e dois do CDS-PP.

A candidatura do antigo chefe do Estado-Maior da Armada, que se apresenta como uma figura independente, fora do sistema partidário, tem agregado apoios oriundos de diversos partidos, nomeadamente ex-líderes, a começar pelo seu mandatário nacional, Rui Rio, que foi presidente do PSD.

O partido liderado por Luís Montenegro já declarou apoio oficial a Luís Marques Mendes, também antigo presidente dos sociais-democratas, assim como o CDS-PP.

Na área centrista, Gouveia e Melo reúne o apoio de dois ex-presidentes do CDS-PP, que votarão "desalinhados" da orientação oficial do partido: José Ribeiro e Castro e Francisco Rodrigues dos Santos.

Na lista de apoios públicos do almirante na reserva surgem vários antigos governantes do PSD como Fernando Negrão, António Martins da Cruz, Ângelo Correia ou António Capucho, o ex-presidente do Governo Regional da Madeira Alberto João Jardim, assim como autarcas da área social-democrata como Carlos Carreiras (Cascais), Isaltino Morais (Oeiras, e também antigo ministro do Ambiente), e Fernando Seara (ex-presidente da Câmara de Sintra).

Gouveia e Melo conta também com o apoio de dois ex-ministros da Saúde do PS, António Correia de Campos e Manuel Pizarro, do ex-secretário de Estado socialista Ricardo Pinheiro e do antigo deputado do PS Diogo Leão.

Recentemente, também o antigo primeiro-ministro e ex-secretário-geral do PS, José Sócrates, afirmou que irá votar no almirante por considerar que é o candidato que reúne melhores condições para combater a extrema-direita.

Sobre estas afirmações, Gouveia e Melo disse apenas que o antigo governante votará em quem desejar, afastando-se desse apoio.

No boletim de candidatos às eleições presidenciais, Luís Marques Mendes também reúne vários apoios “desalinhados”.

É o caso do atual presidente da Câmara Municipal de Fafe (município onde Marques Mendes cresceu), o socialista Antero Barbosa, e de dois antigos secretários de Estado do PS, em governos liderados por António Costa: João Sobrinho Teixeira e José Gomes Mendes.

Uma das figuras que também já declarou publicamente que irá votar em Marques Mendes é a antiga deputada e ex-militante da Iniciativa Liberal, Carla Castro, que chegou a concorrer à liderança do partido contra Rui Rocha e integra a comissão de honra da candidatura do social-democrata.

André Ventura, presidente do Chega, é apoiado na corrida a Belém pelo antigo governante e ex-militante do PSD Rui Gomes da Silva, seu “ministro sombra” na área da Justiça, que surgiu inicialmente como apoiante de Gouveia e Melo.

Também António José Seguro, cuja candidatura é apoiada pelo PS, reúne alguns “desalinhados” como o ex-dirigente do PSD Vasco Rato (que em 2006 demitiu-se da Comissão Política Nacional do PSD quando Marques Mendes era líder e é conotado como próximo do antigo primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho), o antigo vice-presidente do CDS João Varandas Fernandes ou o militante da IL Ricardo Valente, que chegou a ser vereador na Câmara Municipal do Porto quando Rui Moreira era presidente.

Seguro é também apoiado por Ricardo Sá Fernandes, antigo dirigente e militante do Livre.

João Cotrim de Figueiredo, antigo líder da Iniciativa Liberal, é apoiado por figuras como José Miguel Júdice, que já foi militante do PSD e é o mandatário nacional da candidatura do liberal a Belém.

Cotrim conta ainda com o apoio da antiga deputada do PSD Liliana Reis ou do ex-dirigente e fundador do Chega Nuno Afonso.

À esquerda, a candidata apoiada pelo BE, Catarina Martins, terá o voto da deputada socialista Isabel Moreira, que votará “desalinhada” do apoio do PS a Seguro.

Presidenciais 2026

