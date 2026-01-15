Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
João Cotrim Figueiredo
Ex-assessora da IL diz que denunciou alegado assédio de Cotrim em 2023. Partido garante que não houve queixa interna

Inês Bichão afirma que denunciou alegado assédio de candidato presidencial no decurso de 2023. Iniciativa Liberal desmente. Cotrim garante que vai apresentar queixa-crime esta quinta-feira.
A ex-assessora do grupo parlamentar da IL disse esta quinta-feira, 15 de janeiro, que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que “a veracidade dos factos” envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Em comunicado enviado à agência Lusa, Inês Bichão refere que, na segunda-feira, 12 de janeiro, “foi ilicitamente difundido” e sem o seu consentimento, “conteúdo de natureza privada, originalmente partilhado em contexto restrito e não público”, na rede social Instagram.

“Essa divulgação está a ser instrumentalizada em contexto de campanha eleitoral, contra a minha vontade, no âmbito da qual não tive nem tenho qualquer intervenção. Os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023”, sublinha a advogada e consultora jurídica.

A antiga assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) acrescenta que “a divulgação indevida de conteúdos privados, a exposição não consentida” do seu nome e da sua imagem, “bem como as ameaças e tentativas de intimidação” de que tem sido alvo, “configuram ilícitos juridicamente relevantes”.

“Não pretendo alimentar esta polémica, mas não deixarei de exercer os meus direitos em sede própria, na qual a veracidade dos factos será apreciada nos quadros e com as garantias que o Estado de Direito assegura”, conclui Inês Bichão.

A advogada e consultora jurídica adianta também à Lusa que, nesta fase, este comunicado é a única posição pública que vai assumir.

Cotrim avança com queixa-crime

Questionado sobre este comunicado, João Cotrim de Figueiredo garantiu que vai apresentar queixa-crime esta quinta-feira e que a veracidade dos factos será apurada em tribunal.

O candidato defendeu que os jornalistas "estão a ser instrumentalizados para dinamitar" a sua campanha às presidenciais. "Eu não percebo como é que é possível lançar uma atoarda destas, sem confirmação absolutamente nenhuma. Estamos há quatro dias a falar disto. Tenho uma campanha para fazer", comentou, dizendo que não o podem obrigar a falar deste tema nos próximos dois dias.

Iniciativa Liberal nega e fala em "campanha suja"

A Iniciativa Liberal também já reagiu ao comunicado da ex-assessora. "É completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato Presidencial João Cotrim Figueiredo. A Iniciativa Liberal rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova", diz o partido.

Cotrim de Figueiredo já tinha garantido ser “absolutamente e completamente falsa” a denúncia de assédio sexual por parte da ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) e que iria avançar com uma queixa-crime.

“Houve conhecimento dessa denúncia de ontem [domingo] e é absolutamente e completamente falso o que essa senhora [ex-assessora da IL] pôs a circular e vai ser, obviamente, objeto de um processo de difamação”, afirmou Cotrim Figueiredo aos jornalistas, na segunda-feira, depois de confrontado com a publicação no Instagram de uma ex-assessora parlamentar da IL, através da qual diz ter sido vítima de assédio sexual.

