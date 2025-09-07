Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos em junho deste ano.
José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos em junho deste ano.Foto: Gerardo Santos
Política

Elevador da Glória: José Luís Carneiro diz que o "grande escrutínio" a Moedas será feito a 12 de outubro

Secretário-geral do PS distancia-se de Pedro Nuno Santos, que defende a demissão do presidente da Câmara de Lisboa, e elogia "gestão exemplar do processo" pela candidata socialista Alexandra Leitão.
Leonardo Ralha
Publicado a
Atualizado a

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, distanciou-se do seu antecessor, Pedro Nuno Santos, que tem defendido, em publicações nas redes sociais, que Carlos Moedas deveria demitir-se da presidência da Câmara de Lisboa, em consequência do acidente no Elevador da Glória, que provocou 16 mortes, sendo "coerente" com o que exigiu a Fernando Medina, aquando da divulgação de dados pessoais de ativistas anti-Putin à Embaixada da Rússia, feita em 2021, quando o ex-ministro socialista liderava o município de Lisboa.

"O grande escrutínio vai ser feito a 12 de outubro", disse José Luís Carneiro, nesta manhã de domingo, numa visita à Feira do Livro do Porto, que está a decorrer nos jardins do Palácio de Cristal. Perante as perguntas dos jornalistas, o secretário-geral do PS repetiu que o "escrutínio tem que ser feito", nomeadamente no que toca às possíveis responsabilidades a nível civil e criminal, mas que é necessário aguardar pelas investigações em curso.

Além do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), cujo relatório preliminar, revelado neste sábado, três dias após o acidente trágico, indica uma rutura no cabo de ligação que ligava as duas cabinas, nos seus percursos ascendente e descendente entre a Praça dos Restauradores e o Jardim de São Pedro de Alcântara, perto do Bairro Alto, José Luís Carneiro referiu-se ao apuramento de responsabilidades a cargo do Ministério Público.

José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos em junho deste ano.
A cronologia do descarrilamento do elevador da Glória, segundo o GPIAAF

Sem nunca se referir a Pedro Nuno Santos, que o derrotou nas eleições internas em que os militantes socialistas decidiram a sucessão de António Costa, em dezembro de 2023, José Luís Carneiro elogiou Alexandra Leitão, a ex-ministra socialista que é cabeça de lista da coligação Viver Lisboa (PS-Livre-Bloco de Esquerda-PAN). "Tem estado exemplar na gestão deste processo", disse o secretário-geral do PS, destacando o seu respeito pelo "momento de recolhimento, dor e luto" entre as famílias das vítimas do acidente, e em toda a cidade de Lisboa.

De igual modo, o líder socialista disse que a candidata socialista, que procurar evitar a reeleição de Carlos Moedas para um segundo mandato, à frente da coligação Por Ti, Lisboa (PSD-CDS-Iniciativa Liberal), está articulada com os atuais vereadores do PS na Câmara de Lisboa, aos quais cabe desde já o escrutínio político do responsável máximo pela autarquia.

José Luís Carneiro sucedeu a Pedro Nuno Santos em junho deste ano.
Elevador da Glória. Equipa de Moedas recusa comparações com Coelho e Medina

Nas redes sociais, Pedro Nuno Santos apontou o dedo a quem é considerado "bem-comportado" pela direita. "Há, infelizmente, quem na esquerda se tenha viciado tanto nos elogios da direita que já não conseguem viver sem eles", escreveu o antecessor de José Luís Carneiro, acrescentando que "as derrotas eleitorais devem sempre para ouvirmos, refletirmos e aprendermos", mas não para "nos calarmos ou desistirmos de defender aquilo em que acreditamos".

Pedro Nuno Santos
Alexandra Leitão
Carlos Moedas
Câmara de Lisboa
Eleições autárquicas de 2025
José Luís Carneiro
Elevador da Glória
Descarrilamento do Elevador da Glória

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt