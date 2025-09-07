Elevador da Glória: José Luís Carneiro diz que o "grande escrutínio" a Moedas será feito a 12 de outubro

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, distanciou-se do seu antecessor, Pedro Nuno Santos, que tem defendido, em publicações nas redes sociais, que Carlos Moedas deveria demitir-se da presidência da Câmara de Lisboa, em consequência do acidente no Elevador da Glória, que provocou 16 mortes, sendo "coerente" com o que exigiu a Fernando Medina, aquando da divulgação de dados pessoais de ativistas anti-Putin à Embaixada da Rússia, feita em 2021, quando o ex-ministro socialista liderava o município de Lisboa."O grande escrutínio vai ser feito a 12 de outubro", disse José Luís Carneiro, nesta manhã de domingo, numa visita à Feira do Livro do Porto, que está a decorrer nos jardins do Palácio de Cristal. Perante as perguntas dos jornalistas, o secretário-geral do PS repetiu que o "escrutínio tem que ser feito", nomeadamente no que toca às possíveis responsabilidades a nível civil e criminal, mas que é necessário aguardar pelas investigações em curso. Além do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), cujo relatório preliminar, revelado neste sábado, três dias após o acidente trágico, indica uma rutura no cabo de ligação que ligava as duas cabinas, nos seus percursos ascendente e descendente entre a Praça dos Restauradores e o Jardim de São Pedro de Alcântara, perto do Bairro Alto, José Luís Carneiro referiu-se ao apuramento de responsabilidades a cargo do Ministério Público..A cronologia do descarrilamento do elevador da Glória, segundo o GPIAAF.Sem nunca se referir a Pedro Nuno Santos, que o derrotou nas eleições internas em que os militantes socialistas decidiram a sucessão de António Costa, em dezembro de 2023, José Luís Carneiro elogiou Alexandra Leitão, a ex-ministra socialista que é cabeça de lista da coligação Viver Lisboa (PS-Livre-Bloco de Esquerda-PAN). "Tem estado exemplar na gestão deste processo", disse o secretário-geral do PS, destacando o seu respeito pelo "momento de recolhimento, dor e luto" entre as famílias das vítimas do acidente, e em toda a cidade de Lisboa.De igual modo, o líder socialista disse que a candidata socialista, que procurar evitar a reeleição de Carlos Moedas para um segundo mandato, à frente da coligação Por Ti, Lisboa (PSD-CDS-Iniciativa Liberal), está articulada com os atuais vereadores do PS na Câmara de Lisboa, aos quais cabe desde já o escrutínio político do responsável máximo pela autarquia..Elevador da Glória. Equipa de Moedas recusa comparações com Coelho e Medina.Nas redes sociais, Pedro Nuno Santos apontou o dedo a quem é considerado "bem-comportado" pela direita. "Há, infelizmente, quem na esquerda se tenha viciado tanto nos elogios da direita que já não conseguem viver sem eles", escreveu o antecessor de José Luís Carneiro, acrescentando que "as derrotas eleitorais devem sempre para ouvirmos, refletirmos e aprendermos", mas não para "nos calarmos ou desistirmos de defender aquilo em que acreditamos".