Duarte Cordeiro opta por não integrar comissão política nacional do PS

Duarte Cordeiro não irá integrar a Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Pelo que o Diário de Notícias apurou, existiu um convite feito pelo secretário-geral, José Luís Carneiro, mas o antigo ministro do Ambiente e Ação Climática decidiu decliná-lo, não constando assim no lote de personalidades que integram o órgão deliberativo entre congressos.Duarte Cordeiro foi secretário-geral da Juventude Socialista entre 2008 e 2010, foi presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa antes de ter a tutela do Ambiente em governo de António Costa e tem largos apoios dentro do partido pelo trabalho realizado ao longo dos anos.A lista à Comissão Política vai este domingo ser apresentada a votação e no plano de José Luís Carneiro incluíam-se figuras importantes do Partido Socialista. O secretário-geral salientou querer procurar contributos para encontrar uma visão o mais alargada possível dentro do partido para a oposição ao Governo de Luís Montenegro. Como o DN noticiou, Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, Pedro Costa e Ana Catarina Mendes rumam do Secretariado Nacional à Comissão Política Nacional. Carneiro incluiu os nomes de Alexandra Leitão, Marta Temido, Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina, todos com experiência em ministérios e apontados, noutras alturas, a uma posição de destaque no PS. Até este domingo, só foi conhecido pelo nosso jornal a indisponibilidade transmitida por parte de Duarte Cordeiro.Na Comissão Política estarão os presidentes de federações e, por isso mesmo, confiante que poderá ser eleito em Braga para a distrital do PS, Ricardo Costa sairá do Secretariado Nacional por opção própria.Neste domingo, José Luís Carneiro levará à Comissão Nacional deste domingo as datas de 19 e 20 de junho - que propôs em reunião de Secretariado Nacional, na quarta-feira - para a realização das eleições internas nas concelhias e federações do PS, sabe o DN. Tendo de respeitar os 45 dias mínimos para convocação de eleições no partido, Carneiro agenda para junho o encaminhamento dos militantes que farão parte integrante da próxima agenda autárquica, até 2028.Pelo que o DN apurou ao longo dos últimos dias, o secretário-geral do PS tem apelado à discussão de ideias, mas estimulando, em cada concelhia ou federação, uma imagem de unidade. Ou seja, a expectativa do líder do PS é a de que possa haver acordos para listas únicas, de modo a evitar batalhas ou possíveis fações. Existirão, naturalmente, vários fins de ciclo, já que os mandatos nestes órgãos não podem ultrapassar as quatro eleições (oito anos).O DN encetou contactos por vários pontos do país e há convicção generalizada de que existirão poucas batalhas internas. Ainda assim, muitos dos presidentes locais não tomaram ainda decisões quanto ao futuro e sobre se assumem ou não recandidaturas. É um processo que vai ganhar fôlego nas próximas semanas..Duarte Cordeiro faz notar a presença cada vez mais entre os socialistas.José Luís Carneiro nomeia Duarte Cordeiro, Fernando Medina e Alexandra Leitão para a Comissão Política.Duarte Cordeiro: "Aos poucos, Seguro tem conseguido envolver os apoiantes e simpatizantes do PS"