Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente e com largos anos de dirigismo no PS.
Duarte Cordeiro, ex-ministro do Ambiente e com largos anos de dirigismo no PS.Rita Chantre/Global Imagens
Política

Duarte Cordeiro opta por não integrar comissão política nacional do PS

Ex-ministro do Ambiente teve convite de José Luís Carneiro para estar no órgão deliberativo, mas transmitiu indisponibilidade. Comissão Nacional leva este domingo nomes a votação.
Frederico Bártolo
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Duarte Cordeiro não irá integrar a Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Pelo que o Diário de Notícias apurou, existiu um convite feito pelo secretário-geral, José Luís Carneiro, mas o antigo ministro do Ambiente e Ação Climática decidiu decliná-lo, não constando assim no lote de personalidades que integram o órgão deliberativo entre congressos.

Duarte Cordeiro foi secretário-geral da Juventude Socialista entre 2008 e 2010, foi presidente da Federação da Área Urbana de Lisboa e vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa antes de ter a tutela do Ambiente em governo de António Costa e tem largos apoios dentro do partido pelo trabalho realizado ao longo dos anos.

A lista à Comissão Política vai este domingo ser apresentada a votação e no plano de José Luís Carneiro incluíam-se figuras importantes do Partido Socialista. O secretário-geral salientou querer procurar contributos para encontrar uma visão o mais alargada possível dentro do partido para a oposição ao Governo de Luís Montenegro.

Como o DN noticiou, Sérgio Sousa Pinto, Francisco Assis, Pedro Costa e Ana Catarina Mendes rumam do Secretariado Nacional à Comissão Política Nacional. Carneiro incluiu os nomes de Alexandra Leitão, Marta Temido, Duarte Cordeiro, Mariana Vieira da Silva e Fernando Medina, todos com experiência em ministérios e apontados, noutras alturas, a uma posição de destaque no PS. Até este domingo, só foi conhecido pelo nosso jornal a indisponibilidade transmitida por parte de Duarte Cordeiro.

Na Comissão Política estarão os presidentes de federações e, por isso mesmo, confiante que poderá ser eleito em Braga para a distrital do PS, Ricardo Costa sairá do Secretariado Nacional por opção própria.

Neste domingo, José Luís Carneiro levará à Comissão Nacional deste domingo as datas de 19 e 20 de junho - que propôs em reunião de Secretariado Nacional, na quarta-feira - para a realização das eleições internas nas concelhias e federações do PS, sabe o DN. Tendo de respeitar os 45 dias mínimos para convocação de eleições no partido, Carneiro agenda para junho o encaminhamento dos militantes que farão parte integrante da próxima agenda autárquica, até 2028.

Pelo que o DN apurou ao longo dos últimos dias, o secretário-geral do PS tem apelado à discussão de ideias, mas estimulando, em cada concelhia ou federação, uma imagem de unidade. Ou seja, a expectativa do líder do PS é a de que possa haver acordos para listas únicas, de modo a evitar batalhas ou possíveis fações. Existirão, naturalmente, vários fins de ciclo, já que os mandatos nestes órgãos não podem ultrapassar as quatro eleições (oito anos).

O DN encetou contactos por vários pontos do país e há convicção generalizada de que existirão poucas batalhas internas. Ainda assim, muitos dos presidentes locais não tomaram ainda decisões quanto ao futuro e sobre se assumem ou não recandidaturas. É um processo que vai ganhar fôlego nas próximas semanas.

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