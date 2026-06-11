Juízes nomeados para o Tribunal Constitucional vão a votos esta sexta-feira, 12 de junho, no Parlamento.
Juízes nomeados para o Tribunal Constitucional vão a votos esta sexta-feira, 12 de junho, no Parlamento.Foto: Paulo Spranger
Política

Do Parlamento ao Palácio Ratton: onde acaba a escolha partidária?

O Parlamento elege esta sexta-feira quatro novos membros do TC. Pela primeira vez, um deles foi indicado pelo Chega. A escolha é política; a questão é saber até onde, depois da votação, a política acompanha os juízes.
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