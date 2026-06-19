Proposta de lei do Governo para revisão do Código do Trabalho é votada no Parlamento esta sexta-feira.
Proposta de lei do Governo para revisão do Código do Trabalho é votada no Parlamento esta sexta-feira.Foto: Paulo Spranger
Política

Dia de votação do pacote laboral começa com meia hora de trabalhos suspensos, a pedido do Chega

A proposta de lei do Governo para uma reforma laboral é esta sexta-feira votada no Parlamento. Antes do início das votações, o Chega apresentou um requerimento para adiar os trabalhos por 30 minutos, que só teve os votos contra do Livre, PCP e BE.
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O a proposta de lei do Governo para rever o Código do Trabalho é esta setxa-feira, 19 de junho, votada no Parlamento, no entanto, antes dos trabalhos começarem, o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, apresentou um requerimento para que a sessão fosse adiada por 30 minutos. Só Livre, PCP e BE se opuseram a este adiamento dos trabalhos.

De acordo com o Observador, o líder do Chega, André Ventura, enviou uma mensagem já depois da meia-noite aos deputados a confirmar que ainda não havia acordo entre o Chega e o Governo sobre a matéria, confirmando que o partido não ira "vergar-se" perante Luís Montenegro perante a falta de consenso em "matérias essenciais".

De acordo com a mensagem de Ventura, que o Observador publicou na íntegra, "o Governo aceitou muitas propostas, mas não cedeu em matérias essenciais, desde o outsourcing (e o despedimento) até à idade da reforma". Esta última medida ficou até de fora da proposta que o Chega avançou esta semana para rever a lei laboral, apesar de ter sido apresentada antes por André Ventura como uma linha vermelha da qual o partido não abdicaria para viabilizar a proposta do Governo.

"O processo negocial continuará nas próximas horas e durante a manhã" desta sexta-feira, esclarece o líder do Chega na mensagem, acrescentando que, "caso se mantenha esta postura, o Chega não vergará independentemente das posições e manter-se-á firme nos seus valores".

Os trabalhos recomeçam às 13 horas.

Em atualização.

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