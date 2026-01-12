Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Futuro da NATO e posição junto ao presidente norte-americano divide candidatos.
Futuro da NATO e posição junto ao presidente norte-americano divide candidatos.
Defesa. Ameaças de Trump fazem candidatos presidenciais pedir autonomia europeia

Gronelândia é lateral nas Presidenciais. Seguro e Mendes não atacam Trump. Almirante vê “deriva”. Cotrim e Jorge Pinto querem preparar Portugal. Ventura foi único a não condenar ação na Venezuela.
