Tomada de posse de Carlos Moedas
Tomada de posse de Carlos MoedasReinaldo Rodrigues
Câmara de Lisboa. Moedas limita tempos de intervenção dos vereadores com voto favorável do Chega

Edil priorizava reuniões mais céleres e para isso há um corte na duração dos protestos ou discursos. Oposição toda junta não dispõe de mais de 39 minutos. Chega fez aprovar mudanças para dar o sim.
Frederico Bártolo
O novo regimento da Câmara Municipal de Lisboa foi aprovado com votos favoráveis dos vereadores da coligação Por Ti, Lisboa, e os dois dos vereadores da oposição do Chega.

As principais propostas de alteração ao regimento local reduzem o tempo de intervenção dos vereadores e limitam os protestos à oposição. De acordo com o documento que o DN teve acesso é agora permitido um protesto a cada membro, não podendo ultrapassar os dois minutos. Não será viável protestar pedidos de esclarecimento, limitando-se em dois minutos o contra-protesto.

O tempo de intervenção fica fortemente reduzido. 28 minutos para os elementos da coligação vencedora, 28 minutos entre vereadores do PS, Livre e Bloco de Esquerda, sete minutos para os do Chega e 3,5 minutos para João Ferreira. O PCP perde dois terços do tempo que dispunha.

O Chega sugeriu alterações ao documento para viabilizar a proposta. Tal como na segunda-feira, em que validara a concentração de poderes em Moedas, delegação de competências que permite a Carlos Moedas não ter de apresentar na Câmara alienações de património, operações urbanísticas ou medidas de ação social escolar, a equipa de vereadores do partido de André Ventura validou a proposta de Moedas.

Em nota oficial, na terça-feira, o gabinete de Imprensa de Moedas destaca a vontade de “uma decisão municipal mais célere e eficaz” e de ter “instrumentos que confiram agilidade aos trabalhos, procurando despertar interesse da comunidade local.”

