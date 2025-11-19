Câmara de Lisboa. Moedas limita tempos de intervenção dos vereadores com voto favorável do Chega

O novo regimento da Câmara Municipal de Lisboa foi aprovado com votos favoráveis dos vereadores da coligação Por Ti, Lisboa, e os dois dos vereadores da oposição do Chega.As principais propostas de alteração ao regimento local reduzem o tempo de intervenção dos vereadores e limitam os protestos à oposição. De acordo com o documento que o DN teve acesso é agora permitido um protesto a cada membro, não podendo ultrapassar os dois minutos. Não será viável protestar pedidos de esclarecimento, limitando-se em dois minutos o contra-protesto.O tempo de intervenção fica fortemente reduzido. 28 minutos para os elementos da coligação vencedora, 28 minutos entre vereadores do PS, Livre e Bloco de Esquerda, sete minutos para os do Chega e 3,5 minutos para João Ferreira. O PCP perde dois terços do tempo que dispunha.O Chega sugeriu alterações ao documento para viabilizar a proposta. Tal como na segunda-feira, em que validara a concentração de poderes em Moedas, delegação de competências que permite a Carlos Moedas não ter de apresentar na Câmara alienações de património, operações urbanísticas ou medidas de ação social escolar, a equipa de vereadores do partido de André Ventura validou a proposta de Moedas.Em nota oficial, na terça-feira, o gabinete de Imprensa de Moedas destaca a vontade de “uma decisão municipal mais célere e eficaz” e de ter “instrumentos que confiram agilidade aos trabalhos, procurando despertar interesse da comunidade local.”(notícia em atualização).Lisboa. Chega dá a mão a Moedas e permite poderes reforçados no presidente.Câmara de Lisboa. Carlos Moedas procura reduzir tempo de intervenção à oposição