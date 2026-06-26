Chega anuncia que vai pedir fiscalização da constitucionalidade da PSU

O líder do Chega anunciou esta sexta-feira, 26 de junho, que o partido vai pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização sucessiva da Prestação Social Única (PSU), por considerar inconstitucional que pessoas com elevada incapacidade por doença tenham de prestar trabalho social.“O Chega vai pedir, caso não seja possível antes, logo que entre em vigor a legislação, a sua fiscalização abstrata sucessiva ao Tribunal Constitucional nesta questão específica da obrigatoriedade de doentes com cancro, portugueses, serem obrigados a trabalhar para receberem subsídios em Portugal”, afirmou.O anúncio foi feito por André Ventura em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa.Na quinta-feira, o Parlamento aprovou, na generalidade e em votação final global, a proposta de lei que autoriza o Governo a criar a PSU, após um acordo entre PSD/CDS-PP e PS. O Chega foi um dos partidos que votou contra..PSU. Acordo entre PS e PSD faz avançar medida que mantém três horas de trabalho social.PS e PSD chegam a acordo para criar a PSU. PSD diz que Chega "borregou".André Ventura: ainda não foi alcançado "qualquer entendimento" com o Governo sobre a PSU.FMI apoia governo na PSU, pede nova reforma das pensões e mais limites nas pensões por viuvez.PSD pede adiamento por horas do debate da PSU para assegurar apoio parlamentar.Chega não desiste de cinco anos de residência legal com descontos para extracomunitários terem direito à PSU