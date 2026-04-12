Chega recebe no Parlamento candidata pelo ADN e peticionária pela rejeição do Cartão Europeu de Vacinação

O Chega divulgou, via site da Assembleia da República, de que fará uma audiência parlamentar, esta segunda-feira (13 de abril), com Marta Gameiro. A médica dentista foi candidata pelo ADN nas últimas Legislativas, como cabeça de lista por Santarém. Foi subscritora de uma petição, que reuniu 15 mil assinaturas, de rejeição ao Cartão Europeu de Vacinação. Essa mesma petição tem também autoria da psicóloga Joana Amaral Dias e da jurista Alexandra Marcelino e encontra algum acolhimento no Chega que, por diversos deputados, tem expressado reservas quanto às liberdades potencialmente condicionadas com a informação recolhida por este mesmo mecanismo. Para os subscritores, na altura da petição, a criação do cartão de vacinação conduziria à "supressão da liberdade individual”, “risco de discriminação e de exclusão social”, “perigo da centralização dos dados de saúde”, “ilusão de segurança” e “controlo global”. Pediam, por isso, saída de Portugal do projeto europeu denominado EUVABECO.Na altura, em dezembro, só o Chega, que levou o projeto de resolução ao Parlamento para a desvinculação de Portugal desse mesmo cartão, votou favoravelmente. PCP e CDS-PP abstiveram-se, os restantes partidos votaram contra. O tema não caiu da agenda do partido, o que tem sido apontado, por grande parte das bancadas parlamentares, como uma posição contrária à ciência, visto em conjunto com outras posições sobre a chamada "emergência climática" que, em diversos debates, o Chega foi apelidado de "negacionista".Marta Gameiro já se pronunciara contra a vacinação das crianças durante a pandemia de covid-19 e pode também ser ouvida na qualidade de médica dentista, quando o Chega tem também propostas no sentido de revisão da carreira desta profissão..Mais de um terço das crianças entre os 6 e os 23 meses de idade já foram vacinadas contra a gripe.Mais de 10.500 já assinaram petição a defender vacinação obrigatória.Chega lamenta "condução instável e errática" da vacinação de crianças e jovens