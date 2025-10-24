CDS faz reunião extraordinária do Conselho Nacional. Ir ou não a jogo nas presidenciais será o tema quente

O CDS-PP vai realizar na terça-feira, dia 28 de outubro, uma reunião extraordinária do Conselho Nacional, que terá lugar na sede do partido, no Largo Adelino Amaro da Costa, em Lisboa, e começa pelas 20h30. Um dos temas a discutir, além da atualidade política, é o resultado nas autárquicas de 2025, em que os centristas conseguiram manter as seis autarquias que já lideravam desde 2017 (Albergaria-a-Velha, Oliveira do Bairro, Vale de Cambra, Ponte de Lima, Santana e Velas), juntando ainda a liderança de um município, Mêda, neste caso com apoio do PSD. Além disso, o CDS manteve-se no executivo da câmara de Lisboa, reconquistada por Carlos Moedas e pela coligação PSD/CDS/IL e entrou na do Porto, ganha por Pedro Duarte, também com uma coligação idêntica. Na noite eleitoral de 12 de outubro, Nuno Melo, presidente do CDS e ministro da Defesa, fez um balanço "muito positivo" e disse que se abriu um novo ciclo no partido: "Hoje acabou um ciclo muito importante, que foi um ciclo de resistência, e começa um ciclo de crescimento”. .JPP fica de fora da corrida presidencial e não vai apoiar nenhum candidato.Mas o tema mais quente na reunião do Conselho Nacional será mesmo a decisão sobre o posicionamento do partido nas eleições presidenciais de 2026. Como o DN adiantou, o nome praticamente consensual no partido é o do seu ex-presidente Paulo Portas, visto até com potencial para conseguir passar a uma segunda volta na eleição. No entanto, Portas não tem dado sinais de ser essa a sua vontade e, no CDS, já se vê como remota essa hipótese.No acordo de coligação com o PSD para a formação de Governo, ficou de fora qualquer compromisso em relação às presidenciais, pelo que o CDS tem toda a liberdade para apoiar quem quiser. No campo político da direita há, de resto, muita concorrência, já com Marques Mendes (apoiado pelo PSD), André Ventura (Chega) e Cotrim de Figueiredo (Iniciativa Liberal) há muito no terreno, sendo que Gouveia e Melo também entra bem neste território e o próprio António José Seguro, agora apoiado formalmente pelo PS, tem vindo a piscar o olho ao eleitorado do centro. O espaço para um bom desempenho do CDS, com ou sem portas, vai ficando mais curto.Há ainda no CDS, como o DN já sublinhou, quem entenda que a escolha de Rui Moreira para ser o mandatário nacional de Marques Mendes pode facilitar uma aproximação do partido a este candidato. .Presidenciais: Livre longe de Seguro, Rui Moreira aproxima CDS de Marques Mendes .O autarca cessante do Porto, que deixa o cargo por limitação de mandatos, concorreu sempre como independente à autarquia, mas contou com o apoio político dos centristas desde a primeira hora. Em julho, nas jornadas parlamentares do CDS, Lobo Xavier, Conselheiro de Estado e ex-dirigente do partido, também afirmou que Marques Mendes era o candidato a apoiar.No entanto, algumas das decisões tomadas pelo Governo de Luís Montenegro, como o timing escolhido para o reconhecimento do Estado da Palestina, não foram bem acolhidas em alguns setores do CDS, aguçando os que defendem que o partido deve ter candidato próprio nas presidenciais. Terça-feira, já se irá perceber melhor qual o caminho a seguir pelo partido: se ficar de fora, se apoiar um dos candidatos já apresentados ou se ir a jogo, testando a força política que Nuno Melo disse ter reencontrado na eleições autárquicas de 2025. .Parlamento Europeu: CDS e PSD votam ao contrário numa resolução sobre Gaza.Guerra PSD-CDS deverá fazer cair cabeças de lista em Vieira do Minho