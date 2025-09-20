Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
CDS diverge do Governo no reconhecimento da Palestina

Partido divulgou comunicado no qual defende que "não se encontram preenchidos os critérios de direito internacional necessários ao reconhecimento.
O CDS-PP manifestou, neste sábado, 20 de setembro, a sua discordância em relação à decisão do Governo de reconhecer o Estado da Palestina. Em comunicado, o partido sublinha que a decisão não é oportuna nem consequente no atual contexto do conflito.

Apesar de reafirmar apoio à solução de dois Estados, o CDS considera que a declaração de reconhecimento não deve avançar, defendendo que o lado palestiniano ainda mantém reféns israelitas em cativeiro e recusa devolver os corpos às famílias.

O texto acrescenta que "não se encontram preenchidos os critérios de direito internacional necessários ao reconhecimento", entre os quais a existência de fronteiras definidas e de um governo capaz de exercer controlo efetivo sobre o território.

Sem colocar em causa a coesão da coligação Aliança Democrática, o CDS defende que o reconhecimento apenas deve ocorrer no quadro de um processo institucional de paz, algo que, no entender do partido, não está atualmente no horizonte.

O partido reiterou ainda a condenação ao "abominável terrorismo do Hamas" e exigiu a libertação imediata e incondicional dos reféns.

Confira na íntegra o comunicado divulgado pelo partido

POSIÇÃO DO CDS-PP RELATIVAMENTE À INTENÇÃO DE RECONHECIMENTO DO ESTADO DA PALESTINA

Respeitando a autonomia de ambos os partidos dentro da Coligação AD, estando absolutamente assegurada a coesão da mesma, não sendo a matéria do conflito israelo-palestiniano uma matéria constante do acordo e coligação, o CDS-PP expressa a sua divergência quanto à oportunidade da declaração de reconhecimento de um Estado palestiniano.

O CDS-PP é favorável, desde sempre, à solução dos dois Estados, mas considera que, no presente momento do conflito, a efectivação do reconhecimento não é oportuna, nem consequente.

Não pode esquecer-se que foram os terríveis ataques de 7 de Outubro que originaram a presente situação e que há inúmeros reféns que não foram libertados e corpos de cidadãos israelitas que não foram devolvidos às suas famílias.

O CDS-PP considera também que não se encontram preenchidos os critérios de direito internacional necessários ao reconhecimento, designadamente: um território definido, com áreas geográficas e fronteiras estabilizadas e um governo efectivo capaz de exercer controlo sobre o esse território.

O CDS-PP, sem pôr em causa o princípio da solidariedade governamental, considera que o reconhecimento só será conveniente no quadro de um processo institucional de paz, que neste momento está fora do horizonte.

O CDS-PP reitera a condenação do abominável terrorismo do Hamas,exige a libertação incondicional e imediata de todos os reféns.

Esta posição foi transmitida ao Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na reunião efetuada sobre o tema com o Grupo Parlamentar do CDS-PP.

O MNE expressou respeito pela posição do parceiro de coligação e sublinhou a legitimidade dessa posição.

